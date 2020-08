Comme Iron Man n’a pas reçu beaucoup de gratitude pour ses efforts ces derniers temps, cela pourrait le fatiguer de son rôle de super-héros Marvel.

Une nouvelle série de Hombre de Hierro arrivera le mois prochain à merveille essayant de tempérer son ego et de revenir à l’essentiel mais il semble Tony Stark vous commencerez à être frustré par les événements.

Ce n’est un secret pour personne qu’Iron Man avait atteint des hauteurs aux proportions presque divines. Grâce à ses ressources, Tony a pu concevoir un costume pour gérer presque toutes les crises ou urgences, faisant de lui l’un des humains les plus puissants qui existent. C’est précisément pour cette raison que cette nouvelle série prend du recul, éliminant le manque de limites de Tony et lui faisant porter un costume simple. Ce qui le fait changer complètement de style. Apparemment, Patsy Walker, aussi connu sous le nom Hellcat (chat infernal), vous aidera dans cette cause et dans votre nouvelle perspective. Ces bandes dessinées sont écrites par Chris Cantwell, a l’art de Cafu et avec couverture du mythique Alex Ross.

Cependant, l’aperçu et la demande de Iron Man 3 ils semblent suggérer que l’ego de Tony est peut-être trop gros à gérer. Tony commence apparemment à être frustré par le fait qu’il ne peut tout simplement pas être qui il est, et il ne reçoit pas beaucoup de gratitude du public pour tout l’héroïque et les sacrifices qu’il a faits au fil des ans.

Synopsis de la bande dessinée Marvel:

«Tony Stark en a assez de s’excuser d’être lui-même, surtout quand, comme Iron Man, il est plus puissant que la plupart des humains sur Terre. Alors que vous vous épuisez à essayer de faire de votre mieux pour être une force pour le bien dans le monde, vous commencez à vous irriter à l’idée que vous devez vraiment quelque chose à quelqu’un. Est-ce trop demander un merci? Il essaie de garder la tête baissée et son ego sous contrôle, mais lorsque KORVAC se révèle être le maître des marionnettes derrière le dernier investissement de Stark Industries, Tony aura au moins un endroit pour canaliser sa colère et sa frustration … Autrement dit, s’il survit. au conflit ».

L’aperçu complet du prochain numéro semble indiquer que les priorités d’Iron Man pourraient commencer à changer en raison de ses frustrations. Il semble que Tony pourrait être tenté de prendre soin de lui-même et de ne plus l’aider, ce qui semble définitivement être une perspective dont Hellcat essaierait de l’aider en lui rappelant le grand héros qu’il est.