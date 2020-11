Tout le monde sait que les fans adorent affronter leurs super-héros préférés, les choses deviennent plus intéressantes s’ils sont le pendant de chacune des marques de bandes dessinées et de films les plus célèbres telles que Marvel et DC. Maintenant, grâce à une nouvelle étude, il a été révélé qui est le super-héros le plus riche des dessins animés, c’est … Iron Man ou Batman?

Iron Man et Batman sont deux des super-héros les plus populaires, c’est pourquoi les gens les admirent tant, car même s’ils n’ont pas de super-pouvoirs, cela ne les empêche pas de mettre leur vie en danger pour arrêter les méchants les plus redoutables de la galaxie.

De toute évidence, ce sont tous les deux des milliardaires qui ont leurs propres entreprises très prospères, ce qui les a aidés à accéder à la technologie. qui rivalise avec les pouvoirs de ses pairs.

Pendant de nombreuses années, les fans ont eu le débat pour savoir qui de ces deux personnages est les super-héros les plus riches, et grâce à une étude réalisée par la Vanquis Bank du Royaume-Uni, une liste a été compilée qui comprend les 25 héros les plus riches de Marvel et DC, vous avez donc enfin répondu à la grande question.

À la surprise de nombreux fans, l’étude a révélé que Bruce Wayne est plus riche que Tony Stark, car on estime que Bruce Wayne élève plus de 988000 $ par an, tandis que Stark gagne plus de 920 000 $ par an en tant que directeur de Stark Industries.

Maintenant que les choses ont été réglées pour savoir qui est le super-héros le plus riche des dessins animés, nous devrons attendre de voir si à l’avenir ces deux-là pourront faire un croisement sur grand écran, Pouvez-vous imaginer ce moment et ce choc des égos?