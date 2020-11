L’actrice Isabelle Fuhrman, qui a jadis donné de graves cauchemars à Vera Farmiga et Peter Sarsgaard, reviendra pour revivre le drame et le suspense avec une préquelle de The Orphan.

Le portail Deadline confirme que l’acteur américain répétera son rôle d’Esther Coleman / Leena Klammer dans une préquelle dont le titre répond à Orphelin: premier meurtre. Ce nouveau film se révèle être une coproduction entre Divertissement un Oui Divertissement du château sombre. Le script sera en charge de l’écrivain David Coggeshall (The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia). Alex Mace, Hal Sadoff et Ethan Erwin serviront de producteurs, tandis que James Tomlinson, Jen Gorton, Josie Liang et David Leslie Johnson-McGoldrick, scénariste de La orfana, sera le producteur exécutif.

Pour l’instant, l’intrigue du prequel est inconnue, mais si vous vous souvenez, The Orphan raconte les vicissitudes de Kate (Farmiga) et John Coleman (Sarsgaard), qui après avoir perdu le bébé, ils attendaient de décider d’aller dans un orphelinat local avec l’intention d’adopter À un enfant. Ils sont soudainement attirés par Esther (Fuhrman), une fille au visage angélique. Après son adoption, les choses à la maison commencent à devenir troubles et nous découvrons finalement qu’Esther est en fait une tueuse en série nommée Leena Klammer, une femme de 33 ans atteinte d’hypopituitarisme, un trouble hormonal rare qui a retardé sa croissance physique et provoqué le nanisme. proportionnel.

L’orphelin a reçu des critiques mitigées du public et des critiques lors de sa première en 2009. Actuellement sur le célèbre site Rotten Tomatoes, il bénéficie d’un taux d’approbation de 56% avec un total de 154 critiques. Cependant, le film de Jaume Collet-Serra a rapporté un peu plus de 77 millions de dollars.

De son côté, Isabelle Fuhrman a participé à The Hunger Games (2012), Masters of Sex (2015-2016) et on la verra bientôt dans Escape Room 2 (2021).

isabelle fuhrman l’orpheline



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même quand je dors.