La protagoniste de ‘The Orphan’, Isabelle Fuhrman reprend son rôle d’Esther dans la préquelle du film d’horreur de 2009 qui prendra par titre Orphelin: premier meurtre. Selon Deadline, la nominée aux Golden Globes Julia Stiles (“ Dexter ”) a également rejoint le projet qui, comme nous l’avons annoncé en février dernier, sera réalisé par William Brent Bell, réalisateur de films tels que “ Devil Inside ” (2012), ‘The Boy’ (2016) et sa suite.

Écrit par David Coggeshall, dans cette nouvelle histoire, Lena Klammer (Fuhrman) orchestre une brillante évasion d’un établissement psychiatrique russe et se rend aux États-Unis pour se faire passer pour la fille disparue d’une famille riche. Mais la nouvelle vie de Lena en tant qu’Esther se heurte à un piège inattendu lorsqu’elle doit faire face à une mère qui protégera sa famille à tout prix.

Le point de vente ajoute que Bell tourne déjà la préquelle à Winnipeg et que les cinéastes utiliseront une «combinaison de tournage en perspective forcée et d’équipement de maquillage de classe mondiale» pour redonner vie à Fuhrman pour son personnage orphelin dans la préquelle. .

Alex Mace, Hal Sadoff et Ethan Erwin de Dark Castle Entertainment produiront le projet avec James Tomlinson. David Leslie Johnson en tant que producteur exécutif, avec Jen Gorton et Josie Liang supervisant le projet pour eOne. Le film original a été réalisé par Jaume Collet-Serra pour WB et mettait en vedette Isabelle Fuhrman susmentionnée avec Vera Farmiga et Peter Sarsgaard en tant que parents de la fille. 78 millions de dollars, c’était son brut au box-office mondial.