L’esprit derrière tout l’univers Harry Potter, J.K. Rowling, récemment elle a décidé de rejeter et de rendre un prix du Groupe des droits de l’homme Robert F. Kennedy (RFKHR) après que le président du groupe lui-même l’ait qualifiée de transphobe.

L’auteur a reçu le prix Célébrer les dirigeants des communautés internationales du commerce, du divertissement et des activistes qui ont démontré leur engagement en faveur du changement social et reflètent la passion de Robert Kennedy pour l’égalité, la justice et les droits humains fondamentaux à travers son travail avec l’association caritative pour enfants Lumos »(via CBR).

Cependant, malgré J.K. Rowling a décrit le prix comme l’un des plus grands honneurs qu’elle ait jamais reçus, décidant par la suite de le rendre en raison de la publication par Kennedy (la fille du défunt sénateur Kennedy) d’une déclaration sur le site Web de la RFKHR au début d’août où note sa déception face aux déclarations de Rowling sur les femmes transgenres et vous rappelant que les droits trans sont des droits humains.

Après ce qui s’est passé, la créatrice de Harry Potter s’est rendue sur son site Web pour annoncer que retournerait J.K. Rowling le prix expliquant d’une certaine manière qu’elle n’est pas d’accord avec la déclaration de RFKHR selon laquelle les droits des trans sont des droits de l’homme, donc « en solidarité avec ceux qui ont du mal à faire entendre leur voix et en raison du très sérieux conflit de vues entre elle et RFKHR », elle estime qu’elle n’avait pas d’autre choix que de lui rendre le prix qui lui avait été décerné l’année dernière .

En juin dernier, la nouvelle a été rendue publique que J.K. Rowling est allée sur Twitter pour partager son point de vue sur les questions liées à la transsexualité, pour lesquelles elle a reçu de nombreuses plaintes de la communauté des réseaux sociaux.

«Les gens qui ont leurs règles.» Je suis sûr qu’il y avait un mot pour ces personnes. Quelqu’un m’aide. Wumben? Wimpund? Woomud? Opinion: Créer un monde post-COVID-19 plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs règles https://t.co/cVpZxG7gaA – J.K. Rowling (@jk_rowling) 6 juin 2020

«« Les gens qui ont leurs règles ». Je suis sûr qu’il y avait un mot pour ces personnes. Quelqu’un m’aide. Muberes? Mumperes? Muderes? ».

Si le sexe n’est pas réel, il n’y a pas d’attirance envers le même sexe. Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue par les femmes dans le monde s’efface. Je connais et j’aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève à beaucoup la capacité de discuter de leur vie de manière significative. Ce n’est pas la haine de dire la vérité. – J.K. Rowling (@jk_rowling) 6 juin 2020

«Si le sexe n’est pas réel, il n’y a pas d’attirance envers le même sexe. Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue globalement par les femmes est éliminée. Je connais et j’aime les personnes trans, mais éliminer le concept de sexe élimine la possibilité pour beaucoup de discuter de leur vie avec un sens réel. Dire la vérité n’est pas de la haine ».

Après cela, Rowling est également allée sur son compte parler de traitements hormonaux, les mêmes commentaires qui l’ont amenée à s’impliquer davantage dans la polémique.

Compte tenu de cette déclaration, l’auteur est devenu la cible d’attaques et de plaintes de la part d’autres membres de la communauté magique tels que Daniel Radcliffe, Emma Watson et Evanna Lynch. Même Stephen King lui-même est venu s’exprimer contre lui.

j.k. tapage

Eugenia Rivas Calderón Slytherin et une amoureuse de ces films qui vous donnent la main pour y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais je regarde toujours Derry Girls.