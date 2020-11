La date limite confirme ce que DiscussingFilm avait déjà avancé il y a à peine une semaine: que le prochain film du responsable de “ Pain and Money ” et “ 13 heures: les soldats secrets de Benghazi ” soitAmbulance‘, le remake nord-américain de «Ambulancen», Film danois que Laurits Munch-Petersen a écrit et réalisé en 2005.

Un film qui selon Deadline pourrait avoir pour protagoniste le toujours très occupé Jake Gyllenhaal, qui négocie déjà sa probable participation.

En cas de signature, l’acteur jouera l’un des deux frères principaux, qui commet un vol pour obtenir de l’argent et payer les soins médicaux de leur mère mourante. Mais, comme on peut s’y attendre, tout va mal, et dans leur vol, ils n’ont d’autre choix que de voler une ambulance, dans ce qui ne sera que le début de toute une aventure sur roues.

Chris Fedak, co-créateur de ‘Chuck’, est l’auteur du scénario de ce remake dont le tournage “guérilla” est prévu ce même mois de janvier dans les localités de Los Angeles. La même ville dans laquelle Gyllenhaal est censé tourner un autre remake en ce moment, en l’occurrence sous le commandement d’Antoine Fuqua: celui de ‘The Guilty’, le film de 2018 écrit et réalisé par Gustav Mller.

‘Ambulance‘sera une production de Good Universe, Mythology Entertainment et Project X, une société nouvellement créée qui fait également partie de la production de’ Scream 5 ‘pour Paramount Pictures, ou de l’adaptation de’ The Long March ‘de Stephen King pour New Line Cinema . James Vanderbilt, Bradley Fischer et William Sherak produiront pour Project X avec Tomas Radoor et Rene Ezra, producteurs du film original, et Ian Bryce, un habitué des films de Michael Bay.

Enfin, alors que DiscussingFilm ciblait Sony Pictures en tant que distributeur potentiel étant donné que la société a signé un accord de collaboration avec Bay en mars dernier, Deadline cible Universal Pictures.

