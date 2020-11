Vous êtes-vous déjà senti obligé d’avoir des relations sexuelles dans votre vie? Jamais. Presque jamais. Des fois. Toujours. Votre partenaire a-t-il refusé d’utiliser un préservatif? Jamais. Presque jamais. Des fois. Toujours. Votre partenaire vous a-t-il violé psychologiquement ou physiquement? Jamais. Presque jamais. Des fois. Toujours. Avez-vous déjà été forcé de faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire? Jamais. Presque jamais. Des fois. Toujours…

L’automne (Sidney Flanigan) parvient à répondre à plusieurs des questions à choix multiples avant que sa voix ne craque un peu. Il se retrouve dans une clinique Planned Parenthood à Manhattan, devant une travailleuse qui essaie de s’assurer que sa patiente est en sécurité et que l’avortement qu’elle demande est complètement volontaire et conscient. Pour certaines questions, la réponse est «jamais», «rarement» ou «parfois»; pour d’autres, c’est un regard errant, un silence encombré, suivi de quelques larmes. «Pourquoi me demandez-vous tout cela?», Se plaint timidement l’adolescente, dans l’un des rares dialogues qu’elle va utiliser pour verbaliser, ou plutôt télécharger, ce qu’elle ressent. On la voit de face, dans un moment fixe et inhabituel où la caméra s’est arrêtée sur elle. Il semble y avoir un geste de reconnaissance sur son visage, mais il ne s’exprime jamais par des mots. Il est possible d’imaginer la ligne de pensée de la défense. Oui, pourquoi nous demandez-vous tout cela? Qu’est-ce qui n’est pas seulement l’avortement? Retirer demain de notre corps ce à quoi nous ne sommes pas préparés? Quel est l’intérêt des contraintes vécues à différents moments et qu’est-ce que cela gagne à les reconnaître et à les dire à voix haute dès maintenant?

Dans Jamais Rarement Parfois Toujours, le troisième film du New Yorker Eliza Hittman, l’avortement n’est pas une activité qui se produit seule, dans le vide: ce n’est pas cette histoire qui vit et meurt dans la stupeur et la confusion du protagoniste et dans l’effet, drôle ou mélodramatique, qui a la nouvelle d’une grossesse adolescente dans votre maison ou dans vos relations. Dès le début, le film offre et maintient subtilement et sans enthousiasme un cadre plus large dans les hostilités quotidiennes auxquelles les femmes sont confrontées. Celles-ci sont présentées comme des forces déstabilisantes, qui s’introduisent, qui envahissent, qui entravent, qui se remplissent. Le premier se produit pendant qu’Automne chante Il a le pouvoir, dans un spectacle de talents dans son école: une chanson avec des vers qui aujourd’hui sonnent l’alarme. «Il me force à faire des choses que je ne veux pas», «Il me fait dire des choses que je ne veux pas», «Il a le pouvoir, le pouvoir de l’amour sur moi». Sa performance à la guitare est interrompue par un cri moqueur de l’un de ses camarades de classe, qui la regarde du public: “Zorra!” Autumn reste silencieuse quelques secondes, déconcertée, même si elle parvient à reprendre sa chanson.

Les agressions ne sont jamais articulées, elles sont seulement esquivées, encerclées, endurées et même utilisées. Après avoir confirmé sa grossesse dans une clinique douteuse, où une vidéo manipulatrice est diffusée pour la convaincre de ne pas se faire avorter, Autumn trouve du soutien chez sa cousine Skylar (Talia Ryder), qui travaille avec elle dans un supermarché. Tous deux doivent supporter que leur patron s’embrasse et se lèche les mains chaque fois qu’ils remettent l’argent de la journée; des invitations à partir de clients plus âgés; les conversations importunes d’hommes qui attendent et demandent des réponses. Au cours de leur voyage de deux jours à Manhattan ensemble – le processus d’avortement prend plus de temps que prévu – ils doivent également sortir d’une voiture de métro pour fuir un inconnu qui a commencé à les harceler.

Le défilé d’agressions accumulées que la réalisatrice choisit de mettre sur le chemin de ses personnages n’a pas de fin quantitative ou littérale: ils ne sont pas là pour nous dire combien ou lesquels sont confrontés à des femmes dans une période ou une situation similaire. Ce qu’il nous dit, c’est que l’avortement n’est pas une île, comme cela est souvent encadré dans les conversations et les bavardages. Le jour où une femme décide de mettre fin à sa grossesse, le jour où elle est dans la salle d’opération, serrant la main de quelqu’un qui s’occupe d’elle – si elle a de la chance – est le même jour que d’autres femmes sont harcelées dans le métro, succombant à la coercition de leurs partenaires, céder pour ne pas perdre de crédibilité ou de sympathie, répondre évasivement à l’insistance des étrangers, éviter leurs patrons la nuit, les laisser franchir les limites du consentement pour garder leur emploi. Ce sont les mêmes jours. C’est le même monde. Cela semblerait évident, mais ce n’est pas le cas.

L’automne et le séjour de Skylar à Manhattan, où ils voyagent de leur domicile en Pennsylvanie, sont alimentés par une aliénation et un éloignement similaires à ceux trouvés dans des films comme Perdu à Tokyo, de Sofia Coppola. Il y a même une scène de karaoké mal placée. Il y a aussi une touche dardénienne. La caméra les suit et nous place dans l’espace comme si nous étions un troisième membre silencieux qui les accompagne sans les questionner: on regarde à travers leur cou un New York dynamique mais pas aventureux, on approche leurs visages, joues et oreilles comme si on était reposant sur ses épaules. Personne ne dit grand-chose. Personne ne réfléchit trop. Sans ressources pour trouver un logement, les jeunes femmes errent dans la ville épuisées. Ils s’irritent. Ils se rapprochent à nouveau. Ils ne parlent pas des intimidateurs effrayants qui peuplent leurs jours, ni de ce qui est arrivé au père adolescent et de sa relation avec L’automne. En fait, on ne sait jamais rien de lui. L’absence de ce contexte, typique des récits plus conventionnels, nous empêche de porter des jugements moraux sur les décisions du protagoniste (ou nous met-il au défi de le faire?). Peu importe que la grossesse soit le résultat d’un viol ou d’un rapport sexuel consensuel.

Jamais Rarement Parfois Toujours C’est un film sur les vulnérabilités, les besoins et les limites que nous ne pouvons pas énoncer (également sur les limites géographiques supposées qui existent entre avoir des droits reproductifs et ne pas les avoir). Heureusement, le ratio de Skylar et automne C’est aussi là pour montrer que le soutien et l’affection n’ont pas besoin non plus de beaucoup de mots, juste une main serrant l’autre.

Le film Jamais Rarement Parfois Toujours est présenté dans le Festival international du film de Los Cabos.

