Trois ans se sont écoulés depuis que la dernière aventure des Gardiens est sortie en salles, mais il semble que l’attente d’un nouveau film ait diminué, car finalement le réalisateur des deux premiers opus, James Gunn a confirmé cette semaine que le scénario de ‘Guardians of le Galaxy Vol. 3 ‘est prêt.

La troisième partie aurait déjà dû être en enregistrement ou même presque terminée, cependant, le licenciement momentané de Gunn de Marvel Studios, a retardé le projet, ce qui a ajouté au fait que le cinéaste est actuellement dans le développement de ‘The Suicide Squad ‘, production de DC Extended Universe (DCEU).

Malgré ces inconvénients, peu à peu la suite se construit et maintenant, via Twitter, le réalisateur a écrit que le script de ‘Guardians of the Galaxy Vol.3’ est prêt, après qu’un fan lui a demandé s’il n’avait pas commencé le production de ce nouveau film.

“Le scénario est écrit et la plupart des directeurs de production ont été embauchés”, a publié Gunn, plus tard un autre de ses disciples l’a interrogé s’il devait ajouter au scénario des références aux nouveaux films de l’univers cinématographique Marvel (MCU), pour auquel il a répondu “Je n’ai jamais eu à ajouter autre chose que Thanos dans Vol 1”.