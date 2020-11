Le directeur James Gunn est l’un des plus importants de l’univers cinématographique Marvel, puisqu’il a réalisé les deux premiers opus de ‘Gardiens de la Galaxie’, qui ont été très bien accueillis par le public, devenant ces personnages dans des pièces clés pour Marvel Studios et bien que cela semble plus travaillé pour DC, James Gunn a parlé de “ Guardians of the Galaxy vol 3 ”.

Bien que le travail de Gunn ait été important pour la franchise, il a été momentanément licencié par Disney après que des tweets quelque peu controversés aient été connus, alors DC et Warner en ont profité pour lui offrir l’adresse de ‘La brigade suicide’, qui a récemment terminé l’enregistrement et devrait maintenant commencer à travailler sur la série «Peacemaker», puis continuer avec le troisième volet de cette équipe.

A travers leurs réseaux sociaux, James Gunn a parlé de ‘Guardians of the Galaxy Vol 3’, comme on lui a demandé s’il travaillait déjà sur le film ou s’il accordait plus d’attention à la série ‘Peacemaker’, à laquelle il a simplement répondu:

“Le scénario est écrit et la plupart des directeurs de production ont été embauchés.”

Le scénario est écrit et la plupart des chefs de production ont été embauchés. https://t.co/57nRIgchN4 – James Gunn (@JamesGunn) 10 novembre 2020

Bien que jusqu’à présent, il n’y ait pas de date de sortie possible pour “ Guardians of the Galaxy vol 3 ”, car il y a eu un grand mouvement dans le calendrier de Marvel Studios en raison de la pandémie de coronavirus et on ne sait pas si cette livraison fera partie de phase quatre ou, de phase cinq, mais tout indique que peu à peu la production de ce film progresse qui marquera le retour de James Gunn.