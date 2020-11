Va Variety, nous avons appris que le lauréat d’un Oscar Jamie Foxx (“ Night of Vengeance ”) s’est engagé en tant que chef de file et producteur d’un nouveau drame basé sur de vrais événements pour Amazon Studios intitulé ‘L’enterrement’. Situé dans les années 1990, le film se concentre sur une bataille juridique sur une chaîne de salons funéraires.

Avec un scénario de Doug Wright (“Quills”), le film suivra les exploits de Willie Gary, un avocat du Mississippi. Gary, le fils de travailleurs immigrés noirs, a remporté un procès en 1995 qui semblait impossible au départ, obtenant une somme de 500 millions de dollars pour un petit propriétaire d’un salon funéraire qui a poursuivi un conglomérat national de salons funéraires pour fraude. Tout au long de sa carrière, Gary était connu professionnellement sous le nom de “The Giant Killer”.

Bien qu’en 2018, on ait dit qu’Alexander Payne serait le réalisateur, ce sera finalement Maggie Betts (“ Noviciat ”) qui sera en charge de diriger cette histoire dans le plus pur style David contre Goliath. Les sociétés de production du film comprennent Amazon Studios, Bobby Shriver Inc. et Double Nickel Entertainment, avec Bobby Shriver, Adam Richman de Double Nickel, Jenette Kahn et Datari Turner en tant que producteurs.