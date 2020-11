L’un des grands défis de Marvel Studios pour ses prochains projets est de s’aventurer dans le genre de l’horreur, puisqu’il prépare deux films qui le géreront très directement, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ et ‘Blade’, qui ont été annoncés lors du San Diego Comic-Con 2019 et lors d’une interview, il a été révélé que Jason Blum Il fait confiance à Marvel et dit qu’il pense qu’ils pourraient faire de bons travaux.

Jason Blum possède Productions Blumhouse, qui est devenu un spécialiste du genre horreur, car il a réalisé des films importants ces dernières années tels que ‘Invisible Man’, sortez ‘, nous’, sinistre ‘, entre autres, il a donc une très bonne connaissance de la manière dont ces types d’histoires doivent être abordés.

Lors d’une récente interview pour Inverse, il a été annoncé que Jason Blum fait confiance à Marvel, Depuis qu’il a été interrogé sur le défi que devra relever Marvel Studios dans le genre de l’horreur, auquel il a affirmé avoir confiance dans le travail de Marvel:

“Je ne parierais jamais contre Marvel. Ils ont un bilan relativement bon, c’est une blague, ils ont l’un des meilleurs records de tous les temps, non? Je pense aussi que c’est difficile de faire de l’horreur avec de gros budgets, mais si quelqu’un peut le faire, c’est Marvel. “.

Dans le cas de ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie’ sera sous la direction de Sam Raimi, qui a une grande connaissance à la fois de la terreur et du genre des super-héros, ce qui semble être très positif, alors que dans le cas de ‘LameOn sait peu de choses sur la production, car même sa date de sortie ou son réalisateur possible est inconnu.