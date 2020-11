Jason Momoa a fait faillite après sa participation à Game of Thrones. Aujourd’hui, il semble que les stars qui sont apparues dans la fiction épique de HBO n’aient aucun problème à trouver de nouveaux projets, car beaucoup d’entre elles ont acquis une renommée internationale. Cependant, pour l’Hawaïen, tout n’était pas du miel sur des flocons une fois son engagement à la production conclu.

Jason Momoa comme Khal Drogo dans Game of Thrones (2011).

Cela a été dit lors d’un entretien avec InStyle (via EW), dans lequel il a rappelé une étape sombre de sa vie et de sa carrière professionnelle, qui était en danger lorsque les ressources monétaires n’étaient plus suffisantes chez lui. Voici ses déclarations:

«Je veux dire, nous avions très faim après Game of Thrones. Je n’ai pas trouvé de travail [y eso] c’est un défi quand on a des bébés et qu’on est complètement endetté. “

Cela peut sembler peu plausible maintenant, mais la vérité est que l’une des raisons pour lesquelles l’acteur s’est vu refuser des opportunités était qu’il était considéré comme le même que Khal Drogo, son personnage dans la série, dans le sens où peu ont supposé que l’acteur était américain, croyant même qu’il ne pouvait pas lire les dialogues, puisque dans la série tout le temps il parlait la langue des Dothraki:

“Après [del programa], beaucoup de gens m’ont méprisé pendant un certain temps. Cela m’a beaucoup blessé. Les gens pensaient qu’il ne parlait pas anglais. Ils ne savaient pas qu’il jouait un rôle. Je ne suis pas du tout comme Drogo. Je suis comme Drogo quand j’aime et je suis proche de la femme que j’aime et que je suis gentille. Mais son autre moitié ne me ressemble pas. Bien qu’ils soient tous tombés amoureux de Drogo lorsqu’ils ont revu la série. “

Momoa comme Aquaman (2018).

Heureusement, même si Jason Momoa était en faillite, les choses ont pris un virage à 180 degrés lorsque l’interprète a été choisi pour jouer Arthur Curry / Aquaman dans l’univers cinématographique de DC, dans le cadre d’une histoire pour laquelle de multiples retombées et suites sont déjà prévues.

jeu des trônes Jason Momoa khal drogo



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.