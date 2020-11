En réponse à la nécessité de créer du contenu national axé sur l’Amérique latine, Disney Plus sera présenté en première ce mardi 17 novembre Survolant, une série documentaire de National Geographic qui survole certains des plus beaux coins du Mexique. La narration est en charge de Jay de la Cueva, surtout connue pour être la voix de Moderatto depuis de nombreuses années.

Des eaux froides du canal de Beagle à la chaude mer des Caraïbes et avec

la voix du musicien mexicain Jay De la Cueva, Sobrevolando explora

de l’air la géographie, l’histoire et la culture de huit pays et 30 villes éblouissantes d’Amérique latine, avec des images haute définition, des histoires inconnues et des faits curieux sur la diversité naturelle et culturelle de chacune des régions.

Cette série rejoint la tendance de certaines plateformes de streaming à avoir des stars du cinéma, de la musique ou de la télévision comme narrateurs, protagonistes ou explorateurs de certains documentaires axés sur la nature. C’est le cas de Morgan Freeman dans L’histoire de Dieu pour NatGeo, de Zac Efron dans With Feet for the Earth sur Netflix et maintenant Jay de la Cueva en tant que narrateur de cette série documentaire pour Disney Plus.

«Dans notre cas, plutôt que de suivre une tendance, c’était une nécessité. Nous avons cherché une voix idéale pour les images divines que nous avons générées et le récit que nous avions trouvé pour ces images, nous avons cherché une voix qui serait super identifiante, quelque chose que nous dirions «vous entendez un mot et vous savez qui c’est», explique le producteur de Sobrevolando, Fernando Semenzato concernant le choix de Jay de la Cueva comme narrateur. “De plus, Jay a quelque chose de très important pour National Geographic, qui va de pair avec notre mission: une conscience écologique.”

Jay de la Cueva dans sa première expérience en tant que narrateur d’une série documentaire.

Le premier épisode est dédié aux coins du Yucatan et, bien qu’il explore des lieux connus sous le nom de Chichen Itzá, il révèle également des réserves écologiques qui sont un échantillon de la richesse naturelle des terres mexicaines. “Dans de nombreux endroits, vous avez pu vous arrêter, mais la façon dont il est filmé vous fait voir beaucoup de choses que vous n’avez probablement pas vues la première fois que vous y êtes allé”, explique Jay de la Cueva.

Flying Over est la première série documentaire National Geographic à être entièrement filmée avec des drones, une technique conçue pour innover dans la manière dont ils documentent. «Nous avons toujours des gens qui marchent, mais cette fois, nous avons décidé d’utiliser une nouvelle technologie avec des drones de 60 cm capables de transporter des caméras très lourdes avec un très bon objectif et d’explorer quelque chose de différent», explique le producteur Semenzato.

Cette série débute dans un contexte très complexe que personne n’a vu venir: un confinement de plus de 8 mois. Pendant ce long confinement, nous sommes nombreux à avoir envie de voyager, sentir le sable, voler dans un avion. «Ce spectacle est une bouffée d’air frais en ce moment», déclare Semenzato, également leader de toutes les productions originales réalisées en Amérique latine pour NatGeo.

