La Académie mexicaine des arts et des sciences du cinéma (AMACC) a annoncé que le film de Fernando Frías de la Parra, plusieurs fois récompensé, Ya no I’M Here sera le représentant du Mexique à la 93e. édition des Oscars, à la recherche d’une nomination dans la catégorie Meilleur Film International.

Je ne suis plus là, elle a concouru pour être la représentante aztèque devant cinq autres films: El navel de Guie’dani (Xquipi ‘Guie’dani), de Xavi Sala; Ce n’est pas Berlin, de Hari Sama; Mano de trabajo, par David Zonana; Nouvelle commande, par Michel Franco; et je t’emmène avec moi, par Heidi Ewing.

Dans un communiqué de presse, l’AMACC a expliqué que l’appel était ouvert du 5 au 14 octobre de cette année. Les longs métrages mexicains pouvaient participer dont les dialogues n’étaient pas parlés à plus de 50% en anglais et avaient été projetés commercialement dans une salle de cinéma au Mexique pendant une période minimale de sept jours consécutifs, entre le 1er octobre 2019 et le 30 octobre 2020. Bien qu’il faille mentionner qu’en raison de la situation extraordinaire causée par la pandémie COVID-19, la Hollywood Academy acceptera les films sortis en salles et / ou sur des plateformes de streaming.

La décision a été prise par un comité d’élection, composé de membres actifs, émérites, honoraires et associés (nominés et gagnants Ariel) de l’AMACC, ainsi que des réalisateurs qui ont représenté le Mexique dans les éditions précédentes des prix. Oscar. Cette commission électorale était finalement composée de 440 membres, qui du 20 octobre au 12 novembre ont visionné les films enregistrés, et du 7 au 12 novembre, ils ont procédé au vote via une plateforme de vote électronique développée par l’UNAM. Les résultats ont été certifiés devant un notaire public.

Le film de Fernando Frías de la Parra a été le premier lauréat des Ariel Awards 2020, après avoir remporté dix statuettes, dont celles du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure révélation d’acteur (Juan Daniel García Treviño). Le film avait déjà été préalablement choisi par l’AMACC pour représenter notre pays dans la liste des finalistes du meilleur film ibéro-américain à Goya 2021.

Selon l’AMACC, les films mexicains ont été nominés neuf fois dans la catégorie du meilleur film international (au meilleur film étranger) par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences of Hollywood (AMPAS, pour son acronyme en anglais) à l’Oscar . Pour la première fois en 2019, notre pays a remporté l’Oscar de cette présélection avec Rome, d’Alfonso Cuarón.

I’m Not Here Anymore est disponible sur Netflix.

Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE