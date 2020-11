Le film documentaire Je suis Greta Thunberg est l’histoire d’une jeune fille, mais c’est aussi l’histoire de toute une génération qui en a assez et qui s’inquiète. Le monde est en feu autour de nous. C’est vrai, mais il serait plus approprié de dire que le monde brûle autour de nous depuis longtemps.

Les dommages que l’humanité a causés à la planète ne sont pas nouveaux (ni controversés pour quiconque ayant une compréhension moyenne de la science) et depuis plusieurs décennies, la communauté scientifique a sonné l’alarme. Bien que de nombreuses personnes aient écouté – et entendu – l’alarme, ce sont les gouvernements et les entreprises qui doivent vraiment changer si nous voulons rester sur cette planète plus longtemps. Le film documentaire I am Greta Thunberg – qui a été présenté au dernier Festival international du film de Toronto – raconte l’histoire d’une jeune femme qui a non seulement entendu cet appel d’alarme, mais l’a également porté aux portes de ceux qui doivent vraiment l’écouter.

Le film Je suis Greta Thunberg commence avec la première fois que la jeune Suédoise a décidé de faire quelque chose contre la catastrophe qui nous menace. Un vendredi, elle a décidé de faire la grève et s’est assise, seule et avec un petit panneau indiquant Skolstrejk för klimatet (Grève scolaire pour le climat) et de nombreux dépliants imprimés par elle-même, à l’entrée du Parlement suédois. Petit à petit, son mouvement s’est renforcé et sa voix est devenue importante.

Le réalisateur de documentaires Nathan Grossman (c’est son premier long métrage) semble moins intéressé à faire un autre réveil et plus concentré sur la personne derrière ce mouvement. Greta Thunberg, non pas comme un symbole, mais comme une jeune femme déterminée, mais avec toutes les peurs, les particularités et les attitudes d’une adolescente. Il est fascinant de la voir bouger au quotidien, avec sa famille, et de la voir réagir aux choses qui lui arrivent de manière humaine et compréhensible.

Au final, le film Je suis Greta Thunberg est un portrait d’une jeune femme transformée en symbole et, plus qu’un documentaire environnemental, cela ressemble à un record qui restera pour la postérité comme preuve qu’il y avait des gens (beaucoup de gens) qui ont essayé. et que je me bats. Espérons qu’ils soient entendus.

