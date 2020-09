Jeffrey Wright joue le rôle du commissaire Gordon dans Le Batman et a récemment expliqué comment le script se tenait fidèle à l’idée de Batman comme le plus grand détective du monde. Wright a parlé avec SiriusXM de ce qui l’avait poussé à accepter le rôle de Gordon dans le film, expliquant à quel point l’aspect mystère du film était un grand attrait.

« Tout d’abord le script, quand j’ai lu le script, je me suis dit » Ouais, c’est dessus « », a déclaré Wright (par JoBlo). «Parce que comme vous l’avez décrit à propos de Westworld, vous savez, cette émission parle beaucoup de mystère, Batman, la série. Vous revenez à l’original, c’est DC, c’est Detective Comics et le script est vraiment redevable à cela, redevable à cette idée de Batman est le plus grand détective du monde. Je pense que, comme Gary Oldman l’a décrit un jour, vous savez que Gordon est une sorte de Watson pour lui. Le script honore cela et donne également un ton très clair et un ton qui a été capturé dans cette bande-annonce. «

Il a ajouté que la description de la Batmobile dans le script jouait également un rôle, notant: «Je pense que l’un des aspects du script qui m’a vraiment emballé était la Batmobile, telle qu’elle a été décrite. Il a été décrit comme ce genre de muscle car rétro et hyper-modifié, c’est juste la chose la plus folle que vous ayez jamais vue. Et quand j’ai lu cela, j’ai dit «Aha, oui». Parce que ce qu’il essaie de réaliser et ce qu’il réalise, c’est de créer une accessibilité pour notre Gotham, un monde tangible et ancré dans une réalité très familière. Mais en même temps, c’est toujours fantastique, c’est toujours peaufiné. «

Le film met en vedette Robert Pattinson dans le rôle titre aux côtés de Zoe Kravitz comme Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano comme Edward Nashton / Riddler, Wright comme Gordon, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme Oswald Cobblepot / Penguin. Il devrait sortir le 1er octobre 2021 et est décrit comme suit: