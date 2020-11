Selon DiscussingFilm exclusivement, Joaquin Phoenix négocie sa participation à ‘Beau a peur’, qui deviendra probablement le troisième film d’Ari Aster, le cinéaste responsable de «Hereditary» et «Midsommar».

Selon le médium susmentionné, il s’agit d’un film d’horreur surréaliste se déroulant dans un présent alternatif dans lequel Phoenix, s’il était signé, jouerait Beau, un homme extrêmement anxieux mais d’apparence agréable qui entretenait une relation très tendue avec sa mère dominante. ce qui était marqué par le fait de n’avoir jamais rencontré son père.

Après la mort de sa mère dans des circonstances mystérieuses et son retour au domicile familial, il fera une découverte alarmante sur son passé, s’embarquant dans un voyage au cours duquel il devra faire face à toutes sortes de menaces surnaturelles folles, très folles …

En plus de l’écriture et de la réalisation, Aster prendra également les rênes de la production via sa propre société, Square Peg, étant donné que bien que cela ne soit pas encore confirmé, on s’attend à ce qu’A24 reprenne la distribution du film aux États-Unis, avec ou sans Joaquin. Phoenix à bord et après avoir endossé les deux précédents films du réalisateur.

Les responsables attendent que Joaqun Phoenix confirme sa présence dans le film pour décider quand commencer le tournage, adaptant ainsi le tournage à la disponibilité de l’acteur américain. Un acteur très dévoué et recherché qui se prépare actuellement à donner vie à Napeoloen Bonaparte en ‘Musette’, un biopic réalisé par Ridley Scott pour 20th Century Studios.