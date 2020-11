La nouvelle trilogie Star Wars ne s’est pas terminée comme le pensaient Disney et les fans, mais elle a apporté des choses positives telles que l’arrivée de nouveaux personnages qui ont enrichi la franchise comme Poe et Finn, joué par Oscar Isaac et John Boyega respectivement, dont on pensait qu’il y aurait un lien au-delà de l’amitié et bien que cela ne se soit pas produit, une nouvelle photo d’Oscar Isaac et de John Boyega soulève des doutes quant à savoir si c’était l’idée originale.

Les personnages de Finn et Poe sont apparus de ‘Le réveil de la force’ et ils étaient une partie importante de la franchise en apparaissant dans les trois tranches, mais il n’y avait pas de développement plus complexe d’entre eux et ils se limitaient à les montrer comme les assistants de Rey, mais l’un des doutes qui se sont posés depuis leur apparition si les deux avaient une romance, qui devait voir dans certaines des dernières tranches.

Grâce aux réseaux sociaux, nous avons pu voir un nouvelle photo d’Oscar Isaac et John Boyega où des attentes sont élevées sur la relation possible entre les deux personnages et Boyega le fait d’une manière plutôt amusante:

«Moi: Oscar, c’est vraiment dégoûtant. Oscar: Je sais. “

Actuellement, Oscar Isaac semble être loin de la franchise Star Wars, puisqu’il fait partie du casting de la nouvelle version de ‘Dune’ et il y a des rumeurs selon lesquelles il est en négociations avec Marvel Studios pour incarner le héros Chevalier de la lune, tandis que Boyega participera à la série ‘Petite hache’, ils semblent donc s’éloigner de la franchise après la fermeture qui n’a pas fini de plaire aux fans.