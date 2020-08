En janvier de cette année, nous avons appris qu’une réinvention du film emblématique des années 80 était en cours, produit par Blumhouse et Universal Pictures. Mais le week-end dernier, il a été révélé que le réalisateur de The Thing (1982), Jean charpentier, sera impliqué dans le redémarrage prévu.

Samedi dernier, il est arrivé que Carpenter ait fait une apparition dans un panel du Festival international du film fantastique, via la plateforme Zoom. Dans cette interview, le cinéaste septuagénaire a évoqué (entre autres) la bande originale qu’il a composée pour Halloween Kills, le douzième épisode à venir d’une franchise que Carpenter lui-même inaugura avec Halloween (1978).

Lors d’une séance de questions-réponses, on a demandé au réalisateur s’il avait eu des conversations avec le producteur Jason Blum – président de Blumhouse – au sujet de la réalisation d’un film pour la société.

Et si j’ai? Je n’en sais rien », répondit Carpenter. Mais nous avons parlé de … Je crois que [Blum] travaillera sur The Thing, le redémarrage de The Thing. Je suis impliqué dans cela, peut-être, quelque part en cours de route.»

Bien que la réponse définisse sa contribution comme une simple possibilité, Variety a déjà confirmé que le projet aura la main du « maître de l’horreur », mais il n’est pas rapporté de quel département. De même, le support souligne que le redémarrage passe par une phase très précoce de développement.

Début 2020, la future réinvention de The Thing était plus présentée comme un remake que comme un redémarrage. De plus, selon Collider, le projet partirait d’un hybride entre remake et adaptation. D’une part, il s’appuierait sur l’héritage de Carpenter, mais il s’appuierait également sur une source littéraire qui est passée inaperçue par le film des années 1980 et par son prédécesseur: The Thing From Another World (1951).

Souvenons-nous que les incursions cinématographiques qui jusqu’à présent ont été orchestrées sur «La chose» sont basées sur le livre Qui va là?, par John W. Campbell Jr. Cependant, un tel texte ne constitue pas la vision complète de l’auteur. Le roman définitif est intitulé Enfer glacé, une version étendue qui a à peine été «découverte» en 2018 et qui (selon ces rapports) alimentera le redémarrage proposé par Blumhouse et Universal. Excité?

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.