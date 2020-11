John M Chu dirigera potentiellement Lilo et Stitch, version live-action. Cela a été confirmé par Entertainment Weekly, qui a également signalé que cette possibilité est assez proche, car Tout indique que le réalisateur est déjà en pourparlers avec le studio.

Il n’est pas étonnant que la maison de la souris s’intéresse au talent du créateur. Après tout, il est déjà plus que prouvé qu’il a un talent pour les adaptations, comme les succès de Locamente Millonarios (2018), Jem and the Holograms (2015) ou GI Joe: Retribution (2013), tous basés sur des matériaux antérieurs.

Disney analyse actuellement quel est le meilleur scénario pour distribuer le projet, car depuis qu’il a été annoncé il y a deux ans, il a été mentionné que son lancement se ferait via sa plate-forme de streaming récemment ouverte, bien que, selon ce que l’on sait, il y a un fort désir d’essayer de la débarquer dans les théâtres de manière conventionnelle. Quelle décision sera prise?

Lilo et Stitch (2002).

De plus, selon le portail The Disinsider, le tournage du film devrait débuter dans les derniers jours de 2020, il est donc logique que vous cherchiez déjà quelqu’un qui puisse prendre les rênes.

L’intrigue du film sera la même que celle de l’animation de 2002 et se concentrera sur l’amitié improbable entre une fille hawaïenne et un extraterrestre bleu à fourrure qui parvient à sortir d’un laboratoire d’expérimentation.

Il n’y a toujours pas de distribution humaine confirmée, mais on sait que Chris Sanders, qui a été directeur de l’original, participera en tant que voix du protagoniste extraterrestre – ce qu’il a également fait la première fois. D’autre part, ils recherchent un écrivain pour apporter quelques ajustements à la première ébauche du scénario, écrit par Mike Van Waes, qui, selon IMDb, se prépare à travailler sur un film d’horreur basé sur Le magicien d’Oz.

Outre Lilo et Stitch, John M Chu Il sera également derrière la caméra pour la version cinématographique de In the Heights, la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda.

