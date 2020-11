Johnny Depp a annoncé via son compte Instagram qu’il avait abandonné la production du troisième volet de la franchise de ‘Animaux fantastiques’ à la demande de Warner Bros.et en raison de ses problèmes personnels et / ou juridiques très médiatisés avec sa collègue actrice Amber Heard.

“Je veux que vous sachiez que Warner Bros. m’a demandé de démissionner de mon rôle de Gellert Grindelwald dans ‘Fantastic Animals’ et que j’ai respecté et accepté cette demande”, peut-on lire dans la publication de l’acteur sur ledit réseau social. “Le procès surréaliste au Royaume-Uni n’affectera pas ma lutte pour dire la vérité et je confirme mon intention de faire appel. Ma résolution est intacte et j’essaie de prouver que ces accusations sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par cela”, conclut-il.

De son côté, Warner Bros.a confirmé que Depp quittera la franchise, ainsi que que son personnage sera incarné par un autre acteur du troisième opus de la saga, sans pour le moment le nom d’un éventuel remplaçant ayant été transcendé.

En outre, le studio a également profité de l’occasion pour annoncer que ledit troisième opus, actuellement en production, sortira dans les salles du monde entier à l’été 2022 et non en novembre 2021 comme annoncé précédemment. Un troisième opus avec Eddie Redmayne, à nouveau écrit par JK Rowling et Steve Kloves et à nouveau réalisé par David Yates.

Enfin une question: Warner Bros. a également demandé à Amber Heard de quitter la production de ‘Aquaman 2‘et que je ne rejoue plus le Mera de l’univers cinématographique DC Comics …?