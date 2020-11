Au milieu de ses ennuis juridiques avec Amber Heard Et avec l’annonce récente de la perte du procès en diffamation contre l’actrice, la “mauvaise séquence” continue de hanter Johnny Depp et il a atteint le terrain professionnel. Il s’avère que Warner Bros. a demandé à l’acteur de se retirer complètement de la saga Fantastic Beasts et où les trouver.

À travers son compte Instagram officiel, Johnny Depp a confirmé son départ de la saga magique et met donc fin à sa participation en tant que magicien Gellert Grindelwald. Dans un premier temps, l’acteur a déclaré que l’annonce découle des événements récents dans lesquels il a joué au tribunal; Cependant, il a remercié ses partisans pour leur affection.

À la lumière des événements récents, je voudrais faire la brève déclaration suivante. Tout d’abord, je voudrais remercier tous ceux qui m’ont apporté leur soutien et leur fidélité. J’ai été honoré et touché par ses nombreux messages d’amour et d’inquiétude, surtout ces derniers jours.

Dans les paragraphes suivants, il a avoué d’une manière spécifique que l’étude lui a demandé de démissionner, ce qu’il a accordé. Enfin, il a précisé que les problèmes juridiques auxquels il est confronté continueront de prouver son innocence.

«Je veux vous informer que Warner Bros. m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et où les trouver et j’ai respecté et accepté cette demande. Enfin, je veux dire ceci. Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas ma lutte pour dire la vérité et je confirme que j’ai l’intention de faire appel. Ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les accusations portées contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies pour le moment«A écrit l’acteur.

Réalisé par David Yates, Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 a une première prévue pour le 12 novembre 2021.

Bêtes fantastiques et où les trouver Johnny Depp



