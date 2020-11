Après l’arrêt de la Cour britannique qui a accepté la qualification d’abuseur pour un médium auquel se référer Johnny Depp, sa carrière commence un fort déclin. Si nous avons récemment spéculé sur son éventuel départ de Bêtes fantastiques 3 juste pour imaginer le problème moral que vous pourriez avoir Warner Bros. entre les mains, l’acteur lui-même confirme à travers ses réseaux sociaux qu’il a démissionné.

Johnny Depp (PA Angleterre; Doug Peters; Gtres)

Selon l’interprète de 57 ans, l’étude elle-même lui a demandé d’abandonner le troisième volet de la saga née en tant que spin-off de Harry Potter. Et il a accepté. Johnny a eu deux versements donnant vie au méchant en service, Gellert Grindelwald, apparaissant sous la forme d’un camée à la fin du premier opus et devenant le centre du mal dans le second, en plus de servir de lien avec la saga mère à travers l’histoire qui raconte son personnage à un jeune Albus Dumbledore (Jude Law ).

«À la lumière des événements récents, je voudrais faire la brève déclaration suivante», écrit Johnny sur Instagram. «Je voudrais d’abord remercier tous ceux qui m’ont apporté leur soutien et leur fidélité. J’ai été très ému par vos messages d’amour et d’inquiétude, notamment ces derniers jours », ajoute-t-il à propos du soutien viral que ses fans ont retourné sur les réseaux sociaux après avoir entendu la décision du juge Nicol.

“Deuxièmement, je tiens à vous informer que Warner Bros. m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Animals, je l’ai respecté et j’accepte la demande ” phrase comme dernière nouvelle par rapport à son passage dans la saga créée par JK Rowling.

Enfin, Johnny rejette la décision de justice de la Cour britannique comme “surréaliste” et réaffirme sa volonté de faire appel et de “dire sa vérité”. “Ma décision reste ferme et j’ai l’intention de prouver que les accusations portées contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment de la vie ».

“Et maintenant?” C’est la question que de nombreux fans et cinéphiles en général auront à l’esprit après avoir lu votre déclaration. Après avoir retardé le tournage de Fantastic Beasts 3 en mars en raison de la pandémie de Covid-19, Warner Bros. avait repris le tournage dans ses studios de Leavesden dans le Hertfordshire, à l’extérieur de Londres, en septembre. En d’autres termes, environ deux mois de tournage seraient déjà terminés. Si l’on tient compte du fait que le volet précédent, Animaux fantastiques: les crimes de Grindelwald (2018) a été tourné en six mois, alors ils prendraient un tiers d’un film déjà tourné.

Il est probable que les scènes de Johnny Depp aient été tournées en premier ou pas encore, une spéculation qui semble plus exacte étant donné que Depp attendait le verdict. Avec Hollywood si adapté au mouvement #MeToo et des studios sensibles aux scandales en raison de la situation personnelle de ses stars, il ne serait pas surprenant que Warner Bros. ait choisi d’attendre le verdict pour donner le feu vert à tournage avec Johnny Depp. Ce qui nous amène à la question: qu’adviendra-t-il du personnage de Gellert Grindelwald?

Eh bien, le plus logique est qu’ils remplacent Johnny. Les fans n’aimeront rien mais sur le plan créatif et économique c’est le plus évident. Plus ou moins comme Ridley Scott l’a fait quand il a re-tourné toutes les scènes de Kevin Spacey dans Tout l’argent du monde, le remplaçant par Christopher Plummer. Et voilà, il a sorti le film en avant.

À ce stade, éliminer le personnage de Grindelwald n’aurait pas beaucoup de sens. Non seulement ils devraient changer le scénario déjà écrit et filmé, mais ils devraient fondamentalement changer complètement l’intrigue. N’oublions pas que, après avoir posé les bases du mal du méchant dans deux films, dans ce troisième l’histoire allait unifier la Seconde Guerre mondiale avec le monde magique. Et les spéculations nous amènent à imaginer que le personnage aurait un rôle central compte tenu de sa soif de domination mondiale des magiciens pur-sang.

En attendant de recevoir une déclaration de Warner Bros expliquant comment ils ont l’intention de faire avancer le film, pour l’instant nous nous retrouvons avec cette première étape dont Johnny descend. Johnny a l’intention de faire appel de la décision de la Cour anglaise et a toujours un autre procès en instance contre Amber Heard aux États-Unis, tous deux liés aux mêmes accusations de violence physique. Mais alors que Depp tente de nettoyer son image devant le tribunal, sa carrière continue de tomber dans un gouffre qui sait s’il émergera un jour.

S’il a perdu toutes ses batailles juridiques, il sera difficile pour Hollywood de lui ouvrir à nouveau les portes. Il suffit de regarder les années que Mel Gibson a passées à être renié par sa propre industrie, peu importe à quel point il était baigné de gloire dans les années 80 et 90. Par exemple, il y en a plusieurs. Si vous les gagnez, alors cette même industrie agira sûrement comme si de rien n’était et les offres vous reviendront comme toujours. Mais pour l’instant, et en plus de perdre le capitaine Sparrow comme il y a longtemps, Johnny perd un autre des personnages qui lui permettent d’accumuler une fortune qui, à son tour, lui donne libre cours sur son compte bancaire pour faire face à des batailles juridiques coûteuses.

