L’acteur Johnny Depp a été décrit par le journal The Sun comme un “batteur d’épouse” en référence à sa relation avec Amber Heard, pour laquelle il a intenté une action en diffamation contre ledit journal, qu’il a perdu (via) ce lundi. à la cour britannique.

Au cours des derniers mois, cette affaire a permis à la presse et au public d’entendre les histoires les plus sensationnelles concernant la vie du couple au cours des années qu’ils ont partagées en couple. Depp a rencontré l’actrice en 2011 lors du tournage de The Rum Diary et les deux se sont mariés en 2015, pour une relation qui ne durerait que deux ans.

La rupture des deux serait rendue publique suivie des témoignages de l’actrice qui a décrit Depp comme un agresseur et un batteur au cours de leur relation. Cependant, l’acteur s’est défendu en notant que l’agresseur de la relation était toujours elle et que ses demandes étaient toutes chorégraphiées. Au cours du procès en divorce, Heard a finalement abandonné le procès et il lui a donné sept millions de dollars qu’elle a fait don à diverses associations.

Plus tôt cette année, Johnny Depp a déposé une plainte en diffamation contre le journal The Sun pour un article écrit et publié en 2018, le titre interrogeant: «Comment est-il possible que JK Rowling accepte une femme batteuse comme Johnny Depp dans son film Fantastic Animals? Le procès s’est déroulé sur une période de trois semaines au cours de laquelle Heard et Depp, ainsi que des amis proches du couple et des employés des deux, ont témoigné sur 14 incidents présumés dans lesquels Amber Heard a accusé l’acteur de Pirates des Caraïbes. violence à la fois physique et psychologique.

“Les accusés ont montré que ce qu’ils publiaient, dans le sens où leurs propos ont ce que je comprends, était substantiellement vrai”, a déclaré le juge britannique Andrew Nicol, prononçant un verdict en faveur du journal.

Beaucoup se demandaient pourquoi Johnny Depp révélerait au public tant d’intimités sur la vie avec son partenaire, cependant, son équipe d’avocats a déclaré que l’acteur était au même niveau que l’ancien producteur hollywoodien Harvey Weinstein condamné en mars de cas d’abus sexuels. Raison pour laquelle l’acteur ne cherche qu’à nettoyer son image, à propos de quelque chose qui pourrait potentiellement nuire à sa carrière.

“Cette décision est aussi perverse que déconcertante”, ont-ils ajouté à propos du récent verdict. «Le plus préoccupant est la confiance du juge dans le témoignage d’Amber Heard et l’indifférence correspondante à la montagne de preuves contraires de la part des policiers, des médecins, de son propre ancien assistant, d’autres témoins incontestés et d’une foule de preuves documentaires. qui a complètement sapé une par une des accusations. Tout cela a été négligé.

Cette équipe juridique a assuré qu ‘«il serait ridicule que M. Depp ne fasse pas appel de la décision du juge», car la peine était tellement imparfaite. Ils espèrent que dans le cas des États-Unis, les lois seront plus équitables en termes de poursuites en diffamation. Johnny Depp attend également un procès en diffamation dans ce pays, après qu’Amber Heard ait écrit un article dans le Washington Post à la fin de 2018. Le processus a été interrompu en raison de la pandémie, mais il est présumé qu’il aura lieu au cours du mois prochain. de mai.

De son côté, la défense de l’actrice Amber Heard a déclaré que pour eux et pour les autres présents devant la Haute Cour de Londres, le verdict n’était pas une surprise. Il a promis que pour la confrontation aux États-Unis, ils présenteront des preuves encore plus volumineuses qui défendent le droit de l’actrice à la liberté d’expression.

La porte-parole du journal The Sun a remercié Amber Heard pour son courage à présenter des témoignages devant le tribunal et aussi le juge pour avoir soutenu une coutume du journal qui remonte à plus de 20 ans: faire campagne pour défendre toutes les victimes de violence conjugale. .

Amber a entendu Johnny Depp



