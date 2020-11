Johnny Depp sera payé 10 millions de dollars pour son travail sur Les bêtes fantastiques et où les trouver, bien qu’il ne travaille qu’un jour.

Il y a quelques heures, nous venons d’annoncer que Warner avait décidé de changer la date de sortie de Fantastic Beasts et où les trouver, et maintenant cette nouvelle nouvelle a été publiée. Il s’avère qu’en raison de certaines stipulations de son contrat, Johnny Depp recevra l’intégralité du paiement qui lui serait dû s’il avait terminé le tournage du film.

Cela équivaut à Johnny Depp payé 10 millions de dollars pour son travail sur les bêtes fantastiques et où les trouver. La démission de l’acteur a été demandée par le studio Warner il y a quelques jours, un fait que l’acteur lui-même a communiqué via les réseaux sociaux.

Depuis lors, les fans se sont demandé non seulement ce qu’il adviendrait de son rôle de Grindelwald, mais ce qu’il adviendrait de la franchise dans son ensemble. Pour le moment, nous savons que les plans pour faire le film se poursuivent, bien qu’avec un changement de date de sortie.

À la lumière des événements récents, je voudrais faire la brève déclaration suivante. Tout d’abord, je voudrais remercier tous ceux qui m’ont apporté leur soutien et leur fidélité. J’ai été honoré et touché par ses nombreux messages d’amour et d’inquiétude, surtout ces derniers jours.

Dans les paragraphes suivants, il a avoué d’une manière spécifique que l’étude lui a demandé de démissionner, ce qu’il a accordé. Enfin, il a précisé que les problèmes juridiques auxquels il est confronté continueront de prouver son innocence.

«Je tiens à vous informer que Warner Bros. m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et où les trouver et j’ai respecté et accepté cette demande. Enfin, je veux dire ceci. Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas ma lutte pour dire la vérité et je confirme que j’ai l’intention de faire appel. Ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les accusations portées contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies pour le moment«A écrit l’acteur.