David Fincher semble en avoir assez de l’état actuel de l’industrie. Le cinéaste américain est à quelques semaines du lancement de Mank, son nouveau film réalisé pour Netflix, et lors d’entretiens avec des médias internationaux, il a été noté très découragé par la façon dont les studios prennent des décisions ces derniers temps. Même un film comme Joker, qui a été le succès absolu de l’année dernière, selon David Fincher, était une trahison des malades mentaux.

Dans une interview au journal britannique The Telegraph, le réalisateur également de Seven, a exprimé son aversion pour les productions hollywoodiennes dont le seul objectif est de générer le plus grand box-office possible, sans prêter attention à la qualité des projets. “La réalité de notre situation actuelle”, a déclaré Fincher, “est que [los estudios] ils ne veulent rien faire qui ne puisse leur rapporter un milliard de dollars. Ni l’un ni l’autre ne veut être dans le secteur des films à coût moyen mais du contenu stimulant. Et cela laisse de côté exactement le type de films que je fais.

Dans la même interview, Fincher a déclaré que la seule façon dont il avait réussi à obtenir le soutien financier pour fabriquer Perdida était grâce au grand succès du livre.

Joker est un film qui pourrait s’inscrire dans le type de films que David Fincher dit que les studios ne sont pas intéressés à faire, à l’exception du fait qu’il est un personnage avec une très grande base de fans et a des idées développées par Martin Scorsese. Il y a 40 ans. Le réalisateur a fait écho à de nombreuses critiques que le film de Todd Phillips a reçues en déclarant que le film n’insère que des idées qui avaient déjà été transformées en une très grande propriété intellectuelle.

“Sans le succès massif de The Dark Knight”, A déclaré Fincher au Telegraph, “Personne n’aurait pensé que Joker pouvait être un succès.” Et il a ajouté que les créateurs de ce dernier ont seulement dit “ouais prenons Travis Bickle et Rupert Pupkin [de Taxi Driver y El rey de la comedia, ambas de Scorsese y ambos interpretados por Robert De Niro]Mettons-les ensemble et attrapons-le ensuite dans ce qui s’avère être une trahison des malades mentaux».

En fin de compte, dérivé ou non, le pari de Warner a porté ses fruits, car le film est devenu le film pour adultes le plus rentable de l’histoire, remportant le Lion d’or à Venise et onze nominations aux Oscars.

Dans la même interview, Fincher a déclaré qu’il envisageait de faire une mini-série autour de la soi-disant «culture de l’annulation». «Au centre, il s’agit de la façon dont nous mesurons les excuses dans la société moderne. Si vous demandez sincèrement des excuses, mais que personne ne vous croit, cela compte-t-il vraiment comme des excuses?

Staff Cine PREMIERE Ce texte a été conçu, créé et développé en même temps par une équipe d’experts travaillant en harmonie. Tous ensemble. Une lettre chacun.