Comme le rapporte The Hollywood Reporter, le cinéaste Jon M. Chu (“ Crazy Rich Asians ”) est en négociations avec Disney pour réaliser un remake en direct du film d’animation de 2002, ‘Lilo et StitchLe film original a été écrit et réalisé par Dean Deblois et Chris Sanders, plus tard responsable de «Comment dresser votre dragon».

L’histoire se concentre sur Lilo, une fille hawaïenne solitaire qui décide d’adopter un “chien” très laid qu’elle appelle Stitch, qui pourrait être le compagnon idéal si ce n’était en fait le fruit d’une expérience génétique qui s’est échappée. Une planète extraterrestre qui a atterri sur terre par hasard. Avec son amour et sa foi inébranlable en «ohana» (le concept hawaïen de la famille), Lilo finit par conquérir le cœur de Stitch et lui offre quelque chose auquel la créature n’avait jamais pensé. avoir une maison.

Mike Van Waes («The Crooked Man») a écrit la première ébauche du scénario de ce film dans lequel Ryan Halprin, Dan Lin et Jonathan Eirich de Rideback seront les producteurs. Ce que Disney n’a pas confirmé, c’est si ce film sortira en salles ou si, au contraire, il sortira sur le service de streaming Disney +, comme cela s’est produit par exemple avec le remake d’action en direct de “ Lady and the Tramp ”.

Chris Sanders, Daveigh Chase, Tia Carrere, Ving Rhames, David Ogden Stiers, Kevin McDonald, Jason Scott Lee, Zoe Caldwell et Kevin Michael Richardson ont prêté leur voix dans sa version originale à ce film qui a rapporté 273 millions de dollars au box-office mondial et qui a engendré plusieurs suites directes en vidéo et diverses séries télévisées.