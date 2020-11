Les films de super-héros sont devenus une mine d’or pour Hollywood, tant de célébrités sont prêtes à y participer, cependant, il y en a d’autres qui ont rejeté ces propositions, par exemple l’acteur de ‘Die Hart’, Josh Hartnett a refusé d’être un super-héros et a récemment expliqué pourquoi.

Hartnett est devenu connu dans l’industrie pour des productions telles que ‘La Faculté’, ‘The Virgin Suicides’, ‘Pearl Harbor’, ‘Black Hawk Down’ et ‘Penny Dreadful’ ce qui l’a fait se démarquer dans le septième art et incite les studios à se concentrer sur lui pour des blockbusters, parmi lesquels un film de Superman ou d’être Batman dans la trilogie de Christopher Nolan, mais il a dit à ces projets un retentissant non.

Dans une récente interview pour Metro, l’acteur a déclaré qu’il ne voulait pas accepter les offres car il était à un stade où il pourrait être facilement manipulé par l’industrie et emmener sa carrière d’un autre côté dont il ne voulait pas: “à cet âge, il est très facile de devenir le L’outil de quelqu’un d’autre ou la marionnette de quelqu’un d’autre. J’étais très conscient des décisions que je prenais et je voulais qu’elles soient mes choix. “

De plus, Josh Hartnett n’a pas accepté d’être un super-héros parce qu’il était intéressé à faire d’autres types de films, En outre, sa carrière pourrait être affectée par le fait d’être classée dans l’un de ces rôles: “Il y avait de nombreux pouvoirs qui voulaient que je me consacre à ces films, mais j’ai toujours été intéressé par les histoires sur les gens et je ne voulais pas être enfermé dans ce type de super-héros. À l’époque, de nombreux acteurs ont dû se battre très dur pour reprendre leur carrière après avoir joué ces personnages. “

Hartnett a expliqué que bien qu’il ne regrette pas sa décision, il a avoué qu’il ne rejetterait aucun rôle de DC et Marvel, car Christian Bale était son exemple en disant que faire ce type d’action en direct n’est pas synonyme d’être catalogué, en fait il a dit qu’en rejetant à Nolan en tant que Batman, je prends l’opportunité de participer à «The Prestige». Alors peut-être qu’à l’avenir, nous verrons cet acteur en costume héroïque sur grand écran.