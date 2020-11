À la fin des années 1990, le nom et le visage de Josh Hartnett ils semblaient être partout. Après avoir joué Michael Fitzgerald dans la série Cracker, il est devenu une star de l’horreur pour ses rôles dans Halloween H20 (1998) et The Faculty (1998), mais il a également conquis les amateurs du meilleur cinéma indépendant dans The Virgin Suicides (1999) et il a même triomphé dans le cinéma de guerre avec Pearl Harbor (2001) et Black Hawk Down (2001).

Cependant, son étoile s’éteignit aussi vite qu’elle s’était allumée. Ou plutôt, il l’a éteint tout seul.

L’ancienne idole de la jeunesse a aujourd’hui 42 ans et regrette d’avoir rejeté de nombreux projets qui l’auraient consolidé en tant que superstar. (Image: Showtime)

Beaucoup se souviendront que cet archétype du «bon garçon» est devenu l’un des plus grands sex-symbol de sa génération, occupant les couvertures de magazines et tapissant les dossiers scolaires du monde entier, suscitant l’envie de milliers de fans lorsqu’il est apparu comme nouveau Le petit ami de Scarlett Johansson (avec qui il a partagé un casting dans Le dahlia noir).

Alors pourquoi cessons-nous d’entendre parler de lui? La réponse est à la fois simple et complexe étant donné que beaucoup de spéculations ont été faites sur sa retraite des ligues majeures. Il l’a blâmé mal planifier sa carrière, choisir une poignée de rôles prometteurs qu’il a eu l’erreur de rejeter ou même avoir été en couple Jennifer Aniston. Cependant, la réalité serait très différente comme il l’a lui-même dit dans une récente interview. C’est une retraite prématurée dans son Minnesota natal qui l’a aidé à reconsidérer ses mauvaises décisions.

Aujourd’hui, son 42 ans et étant le père de deux enfants qu’il a eu avec sa femme, l’actrice britannique Tamsin EgertonHartnett est loin de la superstar emblématique qu’il a promis de devenir il y a deux décennies.

Même si jusqu’en 2016 on l’a vu incarner Ethan Chandler dans la série culte Penny terrible, ses derniers films sont des cassettes à petit budget comme Vallée des dieux (2019) ou Hériter de la vipère (2019), et cette année, il a également travaillé sur quelques séries à faible impact telles que Paradis perdu Oui Die Hart.

Actuellement, quiconque veut le trouver doit déménager dans le comté britannique de Surrey, où il a déménagé pour être proche de sa belle-famille et où, à ce jour, il continue de réfléchir à sa première grosse erreur: rejeter fantasiquement le rôle de Superman parce que la proposition du studio ne correspondait pas à son idée du personnage. «J’ai eu l’idée que depuis que Superman vit dans un monde où il ne peut rien toucher sans le jeter à l’autre bout de la pièce, il a pris peur de lui-même et de son pouvoir», se souvient l’acteur à The Guardian.

«Il ne sait plus comment être Superman. Il a tellement peur qu’il a failli être castré par l’expérience de vivre sur Terre, où il peut faire exploser les choses rien qu’en les regardant. Mais l’étude ne voulait pas centrer l’histoire sur un personnage basé sur la peur », dit-il ironiquement.

Hartnett a raté cette occasion unique (beaucoup pensent qu’il n’a pas obtenu le rôle ou qu’il l’a refusé, mais la vérité était que sa vision ne correspondait pas à celle du studio) et c’était la première étape d’une descente vertigineuse qui, en plus, coïncidé avec la montée d’autres étoiles comme Leonardo DiCaprio, Will Smith, Matt Damon ou Ben Affleck – Tous reflètent ce qui aurait pu et n’était pas dans le cas de Hartnett. Malgré tout, il fut un temps où rien de moins que Michael Bay – qui l’a dirigé à Pearl Harbor – lui a prédit un avenir radieux.

“Il va être putain de célèbre”, déclarait alors le réalisateur de Transformers. Et aujourd’hui, s’en souvenant, Hartnett répond avec une certaine résignation: “Je n’ai jamais aspiré à être célèbre».

Hartnett ne rêvait pas d’être une star internationale et était même sur le point de rater l’occasion qui a laissé la marque la plus profonde sur sa filmographie: Je ne voulais pas faire Pearl Harbor. Et c’est que l’acteur il était sur le point de la rejeter guidé par une étrange intuition qui tentait de l’éloigner des grands projets.

«Je ne voulais pas que les choses changent beaucoup. J’étais content de la notoriété que j’avais et du genre de rôles qu’on m’avait confiés. En même temps, je me suis demandé: “Ai-je peur de faire Pearl Harbor, d’entrer dans une nouvelle catégorie de cinéma pour laquelle je ne suis pas préparé?” Finalement j’ai décidé de le faire parce que si je le rejetais, je l’aurais fait par peur », dit-il.

«Et puis le film m’a défini, alors j’avais raison de le craindre».

A cette époque, coïncidant avec l’exposition publique qui l’a obligé à tourner Black Hawk abattu avec Ridley Scott – et alors que son statut de sex-symbol commençait à devenir insupportable – Hartnett a initié un retrait certainement calculé. Et après avoir dit au revoir à la possibilité de faire Superman et de s’éloigner du projet Batman après une conversation avec Christopher Nolan, Hollywood a commencé à le considérer ingrat.

“Ils me voyaient comme quelqu’un qui mordait la main qui le nourrissait “ rappelles toi. Et ce n’était pas ça. Il ne le faisait pas parce qu’il était récalcitrant ou rebelle. Les gens voulaient créer une marque en moi qui soit accessible et appréciée, mais je ne me suis pas associé à l’idée de jouer le même personnage encore et encore, alors j’ai diversifié. J’ai essayé de trouver des films plus petits auxquels je pourrais faire partie et, ce faisant, j’ai brûlé mes ponts avec les studios, car nos objectifs n’étaient pas les mêmes. “

Le résultat: une célébrité éteinte et une carrière reléguée à un arrière-plan discret de pertinence dans l’industrie cinématographique. Cependant, Hartnett est loin de prendre sa retraite, et dans les mois à venir, nous continuerons à le voir dans des projets d’une certaine pertinence, comme le prochain film réalisé par James Franco, le drame The Long Home (2021); Le thriller d’action Wrath of Man de Guy Ritchie et Jason Statham (2021); ou le film d’action Ida Red (2021). Mais des superproductions, rien du tout.

