Bien que cela semble impensable, ce que vous vous apprêtez à lire est la première chronique qui résume le premier jour d’un festival de cinéma. C’est vrai, pas de triche ou de carton. Cette année fatidique 2020, qui a saigné à son annulation des événements de toutes sortes (et surtout culturels) semble avoir laissé un survivant: le Festival du film européen de Séville. L’urgence d’accepter des responsabilités en matière de sauvegarde de la culture et un engagement impeccable de l’organisation et de tous les acteurs impliqués pour s’adapter à toutes les mesures sanitaires permettent (pour le moment) le développement en face-à-face de l’événement.

Malgré tout, il y a des choses qui ne changent pas. Séville continue d’accueillir le mois de novembre avec pluie, tonnerre et nuages. Le SEFF a l’air sans âme, non pas à cause de ce climat atypique dans la chaleureuse capitale andalouse, mais à cause du manque de foule et d’agitation qui décrivaient ce festival comme un succès retentissant pour le public et les professionnels. Les restrictions de mobilité autour des communes limitrophes de la ville et, bien sûr, du reste des communautés autonomes du pays sont les principales raisons qui expliquent ce panorama plutôt décourageant. Ce n’est pas qu’il y a de la peur, c’est qu’il y a peu d’armes avec lesquelles se joindre au combat pour sauver le cinéma.

C’est le contexte social dans lequel débute la 17e édition du festival, qui, sans cette pandémie mondiale, ressemblerait à l’une des expositions les plus attrayantes depuis longtemps. La preuve en est que le film inaugural de ce SEFF a été couronné de succès à la Berlinale, le festival du film qui s’est tenu à Berlin au cours du mois de février. La ‘Ondina‘de Christian Petzold ouvre le concours en succédant à la fantastique’ Mother ‘de Rodrigo Sorogoyen qui a lancé le festival l’année dernière. Un Petzold qui affirmait ces jours-ci catégoriquement que «laisser disparaître les cinémas, c’est détruire la société».

Cette déclaration, chargée de justifications et d’une certaine rage romantique, n’est rien d’autre que la preuve palpable du moteur qui anime les films du cinéaste allemand: le courage de rendre la pareille qu’il ressent et le courage de contrôler le transfert de cela sur grand écran. Dans ‘Ondina«il existe une ferme conviction autoritaire de ne jamais perdre le volant de l’histoire, au-delà du fait que les décisions narratives sont imprudentes et sensibles à la division de certains palais. C’est pourquoi il faut rendre hommage à ce type de cinéaste, ceux qui proposent vigoureusement des histoires où le cinéma est celui qui assume le rôle d’apprenti.

Le film est une tragédie d’amoureux où tout est métaphore et significatif, mais dans lequel un ton totalement régulier est remarqué grâce, en partie, à une Paula Beer ésotérique. L’actrice, qui figurait déjà sur le SO du festival il y a deux ans avec le également allemand “ L’ombre du passé ”, est venue remporter l’Ours d’argent à Berlin de la meilleure actrice, une décision probablement justifiée dans le contrôle corporel qui se dégage ton caractère. Parallèlement à l’eau (personnage, lien et même narrateur du film), Beer se développe au cours de l’histoire au-dessus de ses lignes avec ses mains, son regard furtif et ses gestes. Quelle que soit la tournure du film, c’est un film qui est fier et doit être honoré.

Il y a encore des choses qui ne changent jamais au Festival du Film Européen de Séville, comme la découverte de petits joyaux inattendus ou la baisse des attentes après avoir visionné des œuvres qui ont une certaine réputation critique. Le premier cas est celui des Britanniques ‘Fanny Lye livrée’, une bande écrite et réalisée par le britannique Thomas Clay. Imaginez un film se déroulant au XVIIe siècle où la première génération de la famille Manson fait irruption dans une ferme où vit une famille marquée par le puritanisme macho de leur père, réalisé par Quentin Tarantino et Michael Haneke, et qui est tourné en 35 mm en clé. western classique. Le film est épuisé uniquement avec ce synopsis exagéré.

‘Fanny Lye livrée’ il est violent, stimulant, certainement indomptable et avec une superbe mise en scène. Clay se révèle être un grand disciple de ce film qui dramatise l’action (vibes «Les huit haineux»), car c’est dans les scènes d’intérieur que son talent brille le plus. Soutenu par un casting nécessaire pour que le pot de tension ne laisse pas le scénario coincé en arrière-plan, le réalisateur naturel de Brighton parvient à dynamiter l’histoire avec des bombes distribuées pendant le tournage. Clay enregistre ces détonations avec une proximité qui assaille pratiquement les pensées des personnages, intensifiant des scènes qui deviennent très impressionnantes.

Le film échoue malheureusement lorsqu’il est vendu au troisième acte à une histoire d’autonomisation féminine car il est très mal aligné pour la construction de ce résultat, mais il est indéniable que cet hommage au western des années 70 a un énorme punch dû à l’explicitation de ses séquences plus viscérale en même temps qu’une élégance révolutionnaire grâce au grain et au bruit du format avec lequel il est tourné. Le énième ruisseau d’eau immaculée qui émane de la source de talent que possède le cinéma britannique. L’une des meilleures industries cinématographiques d’Europe sans aucun doute.

Le deuxième des cas présentés quelques paragraphes ci-dessus est celui de ‘Serviteurs’, Film slovaque qui a remporté le prix du meilleur réalisateur ex-aequo dans la récente édition du Seminci à Valladolid, quelque chose sur lequel on ne pouvait pas être plus d’accord. Quelle chose scandaleuse à propos d’Ivan Ostrochovsk avec la caméra dans ce film. Ce n’est pas l’étonnant professeur avec qui elle enseigne, mais l’esprit brillant avec lequel elle raconte à partir de cadres, d’approches et de panoramas subtils. La ressource du noir et blanc utilisée pour la clairvoyance narrative et non pour la parure visuelle.

Le problème avec le film vient du ton du film. Il est froid, très contenu, dans la lignée de ce que Tomas Alfredson a réalisé si brillamment dans “ The Mole ”, mais s’il avait des personnages complexes et un casting avec la capacité de plonger dans leurs rôles, Ostrochovsk est limité par la faiblesse de à la fois dans son film. Cela n’aide pas non plus que le cadre puissant du film tombe dans un contexte qui produit une dysphagie narrative. Le communisme à l’ère d’une Tchécoslovaquie religieusement fracturée est un sujet dense qui peut devenir insaisissable si le scénario n’est pas doté de ressources intéressantes.

Le dernier ouvrage à occuper une place dans cette première chronique SEFF est un documentaire. Gianfranco Rosi est revenu au festival de Séville 7 ans après avoir apporté un autre documentaire, «Sacro GRA», qui était le 2e meilleur film de cette édition. Cette fois, il a apporté «Nuit», un regard lointain sur les intentions moralisantes de la vie quotidienne au Moyen-Orient. Il y a plusieurs vertus dans le film, comme le fait que Rosi est plus correcte quand au lieu d’observer des documentaires, elle divulgue, lorsqu’elle s’appuie sur le témoignage dramatique et s’éloigne de la contemplation routinière prédominante. Avec les enfants à l’école, l’histoire bouge et fait mal.

On comprend qu’il ne frivolise pas de la direction en mettant l’accent sur un contexte social délicat qui n’apprécierait pas une charge excessive de dispositifs esthétiques, mais lorsque le médium le permet, Rosi n’abandonne pas le vice de se sentir comme s’il était photographe de guerre en mission spéciale. Son portrait est honnête, mais aussi conservateur, ce qui finit par se retourner contre lui pour avoir engendré la sensation globale qu’il assiste à de brèves pièces d’un incroyable impact humain au milieu d’une succession décousue d’images qui ne répondent pas à un lien plus narratif. au-delà du partage de l’espace et du temps.

La journée se termine par un tonnerre écrasant qui ravira les plus symptomatiques avec la pluie torrentielle, mais ce n’est pas la joie principale avec laquelle s’endormir. La raison qui suscite l’enthousiasme est qu’un seul jour de SEFF s’est écoulé, et que cette année est une raison de double célébration: d’abord à cause du peu de succès du concours cette année, et deuxièmement parce qu’il a un pouls au milieu d’une année habituée à arrêtez le cœur de nombreux autres festivals de cinéma. Un jour de plus où le coronavirus peut malheureusement avec beaucoup de choses, mais (pour l’instant) pas avec le SEFF.

C’est ce que j’ai dit.

Par Jess Snchez Aguilar



@JesAg_

