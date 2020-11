Premier samedi des deux que le Festival du film européen de Séville a habituellement, ou ce qui est le même, deuxième jour de la nouvelle édition du concours de films. A Séville, le dicton “après la tempête, le calme vient toujours” s’applique en ce mois de novembre comme “après la tempête vient toujours un film SEFF”. La matinée est toujours généralement consacrée aux laissez-passer presse pour les films de la section officielle, mais il y a aussi des projections de sections parallèles qui ont un impact sur la taille du SEFF comme l’un des meilleurs festivals du continent.

C’est le cas du tout nouvel aspect du festival appelé “Extraordinary Stories”, qui n’est pas entièrement nouveau, car il est dû à une renommée des habituelles “Special Screenings” qui existe déjà pendant le spectacle. C’est dans cet espace qu’apparaissent des films aussi uniques que le danois “ Une famille parfaitement normale ”, un film qui n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. L’histoire dépeint avec une finesse dissolvante une famille danoise qui devient dysfonctionnelle en raison du changement de sexe du père. Grand succès que le récit soit développé du point de vue de la plus jeune fille, car le film ne moralisait ni ne souligne, il transmet simplement.

La poire prima de Malou Reymann a plus d’observation que de sensibilité. Il ne batifole pas dans le drame évident qui entoure l’histoire ni ne se concentre sur le fil narratif alléchant qui sera la rupture du mariage comme il le fait dans «The Danish Girl». Le spectateur regarde à travers les yeux d’Emma (une merveilleuse Kaya Toft Loholt), une fille de football qui ne comprend pas pourquoi son père fait ce qu’il fait, et là l’histoire gagne en vérité, en sincérité et en empathie, car rien n’est plus réel et honnête que ce qu’un enfant ressent et exprime. Un cinéma qui se sent honorable et pur, et c’est le nième exemple que le cinéma danois est toujours un cheval gagnant.

L’après-midi a été l’occasion de voir l’un des titres de fabrication espagnole du SO du festival, ‘La vie était ça’, premier long métrage de fiction du documentariste David Martn de los Santos. Un film coquin et affable qui démarre du bon pied mais finit par souffrir d’un scénario étiré au point d’incohérence. Le film est confronté à l’éternel problème de l’excès de métrage au cinéma, celui d’étirer comme de la gomme une intrigue simple et claire sans ressources esthétiques ou visuelles qui servent d’incitation à acheter l’expansion de l’intrigue mentionnée.

Le film séduit davantage lorsqu’il confronte les deux portraits générationnels ou lorsqu’il met en évidence le sous-texte de l’immigration (le plan de plage est beau), mais s’ancre dans l’oubli lorsqu’il assiste à l’épanouissement d’une seconde jeunesse du protagoniste, une Petra Martinez cela en met autant de sa part que Marta Nieto l’a fait dans «Mother», mais cela n’a pas d’histoire qui lui donne un meilleur éclat que la seconde. Il est injuste de parler de tous parce qu’il y en a et ils sont très bons, mais l’état certainement rouillé dans la déjà troisième décennie du 21e siècle d’histoires à thèmes sociaux que propose le cinéma espagnol commence à s’inquiéter.

Le dernier buffet de dégustation de la journée que j’allais quitter le festival pour essayer avait un plat suisse très appétissant par pinte qui a un goût beaucoup plus riche une fois consommé qu’il n’y paraissait. Une grande partie de cela est à blâmer pour un ingrédient spécial appelé Nina Hoss. Une actrice qui choisit pour vous un film qui aspire à être meilleur qu’il ne l’est et qui vous le présente en tant que drame récompensé par le public lors d’un festival de cinéma sans être forcée. C’est ce que fait Hoss dans ‘Ma petite soeur’, donnez un récital interprétatif absolu qui élève la bande de deux ou trois points au-dessus de son niveau apparent.

Il y aura ceux qui pensent avoir vu une brochure mélodramatique sous forme de téléfilm, mais c’est parce qu’ils n’ont pas pu apprécier l’intelligence que l’histoire a de glisser sur ces autres dérivations humaines qui causent la leucémie et qui sont invisibles pour tout le monde. ce genre de cinéma. Le script est construit de manière à périmètre inversé: Le sommet est le plus hors de propos bien qu’il soit la clé (la maladie), et ce qui y est projeté, ce sont des bords nés de ladite clé et qui sont traités avec beaucoup de tact: Un mariage brisé , un blocage professionnel, des doses imparables de stress familial, etc.

C’est un film franchement intelligent, qui ne met rien de côté et ne se dépouille d’aucune tentation de feuilleton, qui utilise des références culturelles (un lien fantastique avec l’œuvre des Frères Grimm) pour donner au récit un charme littéraire. Un film captivant pour regarder au-delà du cliché et le faire avec une grande force, et pour honorer l’amour le plus robuste de tout ce qui existe: celui des frères. Il n’y a pas de coupable si le film ressemble à un pamphlet manipulateur, mais il ne devrait pas y avoir d’exagération si vous l’achetez comme si Hansel et Gretel étaient des artistes au 21ème siècle.

Le deuxième jour du festival est déjà de l’histoire, tandis que le troisième est déjà opérationnel. Conférences de presse (virtuelles), photocall (avec distance de sécurité), laissez-passer accrédités (après prise de température, confirmation d’entrée et lavage avec gel désinfectant) et cinq séances pour terminer la journée (qui n’arrive jamais à 22h00 ) sont tous les éléments qui donnent vie jour après jour à ce SEFF. C’est un jour de plus à respirer le cinéma à l’époque du virus du tyran, quelque chose que nous n’aurons jamais à cesser de célébrer.

Par Jess Snchez Aguilar



@JesAg_

