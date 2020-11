Chantez le Do Dinmico dans l’une de ces chansons qui sont des hymnes pour ce pays: «Je suis comme l’anche qui se plie mais reste toujours debout». Cette phrase est un hymne à la résistance et à l’adversité, et c’est ce que le Festival du film européen de Séville a fait lors de sa troisième journée. L’apparition à midi du président de la Junta de Andaluca, Juan Manuel Moreno Bonilla, apporte une nouvelle dévastatrice pour le concours. Un nouveau paquet de mesures restrictives a contraint l’organisation à faire un peu plus d’efforts pour assurer le développement de l’exposition, et le SEFF, comme l’anche de la chanson Do Dinmico, se plie, mais ne se brise pas.

Les mesures nuisent pleinement à la dernière session du festival, qui avait déjà subi une avance d’heures en supprimant les projections habituelles des années précédentes vers 22 heures du soir en raison du couvre-feu imposé par le Conseil lui-même. Désormais prévue vers 19 heures, l’organisation se creusait la tête pour aligner le reste des pays restants du festival vers des plages horaires antérieures. C’est dans ce contexte que le SEFF devra vivre à partir de mardi 10 prochain, jour où les mesures seront officiellement en vigueur.

Dans une démonstration extraordinaire d’engagement pour la culture et l’expérience du festival, la SEFF a annoncé qu’elle parie toujours sur le mode face-à-face, avertissant d’un rééchelonnement immédiat qui sera communiqué dans les prochaines heures. Une fois cette situation défavorable expliquée, les films continuent de se dérouler dans les cinémas du CC Nervin Plaza un dimanche où un soleil vraiment sarcastique brillait. Le personnel organisateur du festival, qui mérite une reconnaissance majeure pour ses efforts louables pour se conformer à tous les protocoles de santé, ne cesse de tenter d’animer un tel panorama sans âme à tous les participants.

C’est sur cette scène (presque propice à ce que raconte le film) qu’Andri Konchalovsky présente son nouveau film dans la section officielle du festival, ‘Chers camarades!». Le ton utilisé par le Russe est très sévère, révélant des lacunes et signalant presque comme une grondante les défauts les plus grotesques du système communiste. Anarchie idéologique, chaos organisationnel et surtout beaucoup de peur de la répression. Un massacre perpétré par l’armée russe dans une usine où se déroule une grève révèle la vision la plus vulnérable et la plus alléchante de l’URSS, un discours sur lequel si quelqu’un a le pouvoir est le cinéaste russe éprouvé de 83 ans.

Le noir et blanc sert ici de compression narrative, de cellule qui captive toute la terreur visuelle que dégage le film. C’est Yulia Vysotskaya, avec une performance déchirante et intense, la manière qui canalise toute cette horreur sensorielle. Le film est une œuvre de la plus haute importance, l’une de celles dans lesquelles la grandeur est vue même dans n’importe quel plan transitif. En fait, ça peut ‘Chers camarades!‘est une délicieuse collation pour se plonger dans la façon dont David Fincher semble utiliser pour nous dire’ Mank ‘. Cinéma de coupe classique, avec un cadre droit et une fermeté visuelle incolore.

La France est l’un des pays qui propose généralement des films extrêmement sensibles au Festival du film européen de Séville. Cette année, le pays gaulois est venu au SO du concours avec ‘Gagarine‘, un drame de style jeunesse avec un style plutôt ciseaux ouvriers. Jamais il n’y avait eu de demande (il faudrait débattre si c’est même direct) à Hollywood pour faire un film spatial aussi véhément que celui réalisé par Fanny Liatard et Jermy Trouilh dans ce film. C’est une démonstration de connaissances de genre et d’hommages à de formidables films à thème stellaire, alourdis par une prétention très dommageable.

L’idée est intéressante, et la façon de la filmer et de la raconter est merveilleuse, en utilisant l’orbite pour les plans, pour la structure métafictique de l’histoire et même pour divers dialogues sur le film. Le style est tellement marqué qu’il finit par devenir une offre au cinéma spatial plutôt qu’un film. «Interstellar» dans l’essence, «2001: A space odyssey» dans la mise en scène, «Gravity» pour l’amalgame de plans et «First Man (The first man)» pour la bande originale. Le film est un délice pour le culte, mais il ne peut pas se séparer de l’étiquette de fanatique car il oublie d’exprimer ce qu’il veut être, rendant même la sous-intrigue amoureuse froide.

Dommage que le rôle d’Alseni Bathily soit enterré par le manque de personnalité du scénario. Su Youri ne bat ni ne respire sans sa passion principale, qui n’est autre qu’être de son quartier, qui est sur le point d’être démoli pour toujours. Un patriotisme terrestre qui stocke la lecture la plus attrayante du film et qui au final est éclipsé par la ressource constante de la fantaisie: l’appartenance. Une poire premium qui semble plus infructueuse qu’éblouissante, mais dont on ne peut nier les mérites techniques qui ont ébloui même Thierry Frmaux, directeur du Festival de Cannes.

Le début de semaine est inquiétant pour le SEFF. Le rééchelonnement imminent en raison de la minimisation des sessions en raison de la cessation de toute activité non essentielle après 18h00 est le neuvième obstacle que le coronavirus tend au secteur de la culture dans ce pays, mais comme Rocky Balboa l’a bien enseigné son fils “n’a pas d’importance à quel point vous frappez, mais à quel point ils peuvent vous frapper. Et vous le tenez pendant que vous partez. Vous devez endurer sans vous arrêter, c’est comme ça que vous gagnez.” Telle est la devise que le festival doit être tatoué de feu, telle est l’attitude à adopter, car aller au cinéma est sûr, et plus encore pendant le Festival du film européen de Séville.

