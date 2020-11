Le seul lundi qui a la 17e édition du Festival du film européen de Séville à son actif a apporté un fait d’honneur douteux: c’était le dernier jour du festival avec les heures normales proposées avant le paquet de mesures qui ont été annoncées hier et qui entrent en vigueur. en vigueur ce mardi 10 novembre. Beaucoup de doutes du public et les temps d’attente de l’organisation jusqu’à ce que le système parvienne à charger les nouveaux horaires qui restructurent les sessions qui sont affectées par la coupure des activités sociales non essentielles après 18h00.

Mais la journée était différente. Juste avant le déjeuner, le SEFF a présenté l’un des films les plus appétissants de la section officielle et tout au long du concours, le ‘Ammonite‘par Francis Lee. Le cinéaste anglais est revenu au festival de Séville après avoir apporté “ Tierra de Dios ” à la compétition officielle en 2017, et suite à l’inertie du récit de la romance interdite dans une clé homosexuelle qui racontait cela, Lee est nourri dans son deuxième film en tant que réalisateur de la vie de l’extraordinaire paléontologue du XVIIIe siècle Mary Anning, à propos de laquelle elle rompt une liaison avec une de ses collaboratrices documentées, Charlotte Murchison.

La froideur de ‘Ammonite»est absolument prémédité par son directeur. Lee tire toute la vie de l’histoire, la rendant sans âme et distante. C’est une décision discutable mais qui porte ses fruits: obtenez une adresse mature, soignée et hautement sophistiquée. La façon dont il raconte corporellement est beaucoup plus efficace que d’autres drames romantiques qui optent pour l’intimité comme personnage de plus. L’utilisation des mains comme générateur de passion, de l’éruption de ce volcan interne que les deux protagonistes portent encore à l’intérieur, après des années d’inactivité, est d’un grand soin sensoriel en racontant l’histoire.

Il devrait être légiféré comme un événement pour voir Kate Winslet jouer. Que fait-il dans ‘Ammonite‘est un exemple que la déchirure ne part pas toujours de la déchirure. Combien de suspicion, combien de désir de vivre aliéné par un passé dur. Une performance extraordinaire, probablement l’une des meilleures de sa carrière. Quant à Saoirse Ronan, le scénario la met clairement en place car cela la rend trop jeune. Cela lui fait mal, puisque son introduction est celle d’une femme opprimée par son mariage et au final elle finit par être une fille avec des désirs sexuels. Elle ne devrait pas être blâmée pour cela.

‘Ammonite«est un film imposant, loin de cette tendance du cinéma dramatique moderne à trop privatiser la romance. Elle préfère être intime avec les personnages, avec leurs réactions et leurs esprits. Etude de personnage au-dessus d’une ode à l’amour interdit, plus dans la veine de ‘Moonlight’ que dans celle de ‘Portrait de femme en feu’. Et ici, il serait intéressant de faire quelque chose de très clair puisque le film français arrive. Il n’a pas la moindre intention de suivre son sillage. Leur relation n’est que temporaire, elles sont contemporaines mais en aucun cas elles ne sont sœurs par voie de préquelle et de suite. Il serait injuste de valoriser la bande comme ça.

Après un drame aussi puissant, le corps et surtout l’esprit demandent quelque chose de léger, de comestible et d’insouciance. Le choix, compte tenu de ce qui était offert par le festival lors de la première séance de l’après-midi, était clair: les Français ‘Effacer L’Historique’, une œuvre du célèbre comédien français composé de Benot Delpine et Gustave de Kervern. La proposition est très agressive, un film hilarant d’enchevêtrements entre 3 amis voisins qui se verse sur le moule en bande sans aucun filtre. Il est tellement vertical qu’il devient trop fastidieux, même si en France il est entré comme de l’eau en étant un curieux blockbuster et critique.

Vous pouvez voir que c’est un projet fait plus sur un coup de tête que sur demande. Cela se voit dans la complicité du casting (les 3 protagonistes appartiennent à la guilde comique de l’industrie française) et dans le naturel avec lequel l’histoire reçoit les gags, même si certains d’entre eux sont assez abrupts. Le film parle d’une déclaration de guerre contre les grandes entreprises technologiques, mais ce serait une erreur grotesque de le prendre comme un dogme sur le danger d’Internet ou de réfuter le ton humoristique avec lequel il parle de questions telles que la cyberintimidation ou la diffusion d’Internet. confidentialité. Ce n’est ni l’intention ni l’excuse, c’est juste la source de l’humour.

Le dernier film de la journée en est un avec des intentions académiques claires, et ce ne sont pas des données, mais des informations. ‘Pommes‘est celui envoyé par la Grèce pour se battre pour l’Oscar du meilleur film étranger et succéder aux inoubliables’ Parasites ‘. Le film commence de manière imprévisible, se détachant de tous les genres possibles, déroutant à l’aide de sa proposition indétectable, soumettant le spectateur comme il semble que le cinéma grec moderne aime dernièrement faire, jusqu’à la fin, sans qu’aucune trace ne soit remarquée, le film C’est embrasser l’âme de celui qui le voit. Le tout avec l’aide inestimable du copain, un contenu Aris Servetalis.

La tendresse de son histoire est toujours cachée, toujours à l’ombre de ce stimulant inquiétant que Christos Nikou a hérité de Yorgos Lanthimos (il était directeur de la deuxième unité de “ Canino ”), mais quand il pousse, le film transforme le cinéma en un endroit chaleureux et refuge. ‘Pommes‘est un examen approfondi de la vulnérabilité humaine aux traumatismes, de leur capacité à inventer des illusions absolument saines pour ne pas souffrir. Un film vil, qui trompe et déforme juste pour creuser le sourire le plus honnête possible. Film redoutable d’intention camélénique.

Le SEFF franchit l’équateur de cette édition et s’embarquera dès mardi 10 dans une odyssée imprévisible. Avec les horaires des sessions concernées reprogrammées, les ventes de billets actives pendant 15 heures au maximum et une tâche titanesque pour assurer la fin de l’activité culturelle avant 18 heures de l’après-midi, le concours demande à son public un peu plus d’engagement pour remplir leurs chambres, pour montrer qu’une culture sûre et responsable peut encore être assurée. Pas pour le spectateur, quiconque ose en douter peut en être sûr.

