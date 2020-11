Le Festival du cinéma européen de Séville atteint son milieu et le rend modéré, lié par une jambe et les deux mains, lorsqu’il s’agit de poursuivre son bon développement, mais cela ne l’arrête pas. Au mieux dans les marges de légalité, le SEFF achève sa 5ème journée avec une reprogrammation massive de tous les titres qui étaient précédemment structurés pour les dernières séances de l’après-midi. Beaucoup de films sont vus en avance d’une demi-heure voire d’une heure complète pour pouvoir s’intégrer avant la «date limite» fixée par la Junta de Andaluca pour la fin des activités non essentielles, parmi lesquelles le cinéma a le malheur d’être.

Comme si c’était absolument prévu, pour contrer ce climat de malaise face aux nouvelles restrictions, la SEFF a proposé de bouger et de transpirer dès le matin. Le polonais ‘Transpiration’, l’un des films SO, raconte l’histoire de Sylwia Zając, une célébrité du fitness qui a une vie de rêve virtuelle mais qui souffre d’un manque d’amour physique. Si l’idée d’un film sur les influenceurs étant des âmes solitaires avec un veto presque inhérent à leur figure à l’entreprise, elle devrait faire sa part. C’est ce qui manque ‘Transpiration’, une histoire qui érode le rocher de la solitude sans y entrer profondément.

Magnus Von Horn, le réalisateur du film, avance avec une certaine faiblesse dans son univers cinématographique sur l’incompréhension humaine. Avec «After this» (qui est également apparu au festival il y a 5 ans), il a fondé plus avec le thriller d’ambiance et atteint une certaine solvabilité narrative. Ici, il se noie dans un drame plutôt inspiré où l’empathie du spectateur ne trouve aucune facilité pour être naturelle. Remarquez, un film qui commence par «The Look» de Roxette ne peut pas être interrompu. J’aurais aimé que l’histoire ait suivi le style de «Eighth Grade», qui, étant indie cut, réussissait à être beaucoup plus convaincante et profonde.

De Pologne, ils se sont rendus en Terre Sainte. La section Histoires extraordinaires en vedette ‘200 mètres’, le cousin du cinéaste palestinien Ameen Nayfeh. Le titre du film est on ne peut plus approprié, car le film apparaît a priori comme une histoire de fracture démographique mais est complètement découvert comme une profonde hémorragie sociale au Moyen-Orient. Le film abandonne les chemins du thriller et opte pour le drame social moins incisif et plus circulaire. Les secondaires sont les personnifications des opinions du peuple palestinien et du peuple israélien, le protagoniste étant la figure qui représente le panarabisme.

‘200 mètres’ il est toujours loin d’être fascinant et garde la distance avec les émotions du spectateur. Sa mission est de discuter du conflit israélo-palestinien, soulignant que la distance dans cette terre ne se mesure pas en mètres dans l’espace, mais en temps passé dans la vie. Dans l’histoire, les genres, les âges et les idéologies fluctuent pour donner à la proposition véracité et réalisme, renvoyant au film un portrait blessé et résigné de la difficulté de la vie entre les frontières non seulement physiques, mais humaines, qui sont finalement les plus insurmontables. et ceux qui apportent tant de malheur à cette partie du monde.

Avec la dernière session de la journée est venue la proposition la plus extrême du festival. «DAU», le projet monstrueux, tyrannique et fascinant d’Ilya Khrzhanovskiy, tente de reconstruire l’URSS froide et répressive des années 50 et 60. Une ville figée appelée «L’Institut», un contrôle exhaustif et inhumain pendant un Des tournages sans fin et plus de 700 heures de séquences qui représentent un harakiri pour la salle de montage sont les éléments qui composent ce mammouth cinématographique qui complète l’une des propositions audiovisuelles les plus volcaniques du cinéma moderne.

L’une des œuvres issues de ce projet est ‘DAU. Natasha‘, une histoire sur un ouvrier de cantine dans un institut de recherche soviétique sous Staline. Il y a deux films à l’intérieur ‘DAU. Natasha». Le premier est impatient et très insistant, se nourrissant d’un scénario incessant pour définir le protagoniste. Le second est terrifiant, inconfortable, avec un niveau infernal d’intimidation. Les deux sont bons, mais ils sont également fatigants. Son verbiage insupportable, son explicitation inconfortable et les performances histriniques résultant de séquences interminables sont soumis à la stimulation inépuisable qui se crée en le regardant.

La réalisation du film dépasse les limites de la surveillance, créant quelque chose qui pourrait être appelé “cinéma voyeur” comme un concept unifié représentant des personnalités et des comportements. Le film réalise exactement ce qu’il entend faire: que la radicalisation de sa proposition colonise l’opinion de celui-ci en tant qu’œuvre. C’est l’intention première, celle du multiprojet, qui fait ‘DAU. Natasha«Il frappe comme une bombe nucléaire même s’il a la forme d’une goutte d’eau. C’est comme si vous pouviez voir la bombe d’Hiroshima au ralenti.

Face à la dernière ligne droite du SEFF, l’habituel est d’imaginer les gagnants potentiels des palmars de cette édition insolite. Parmi les collègues de la presse, se forment les habituels clous post-visionnage (se saluant toujours avec le coude, avec un masque et une distance de sécurité recommandée) et les noms d’éventuels Giraldillos de Oro apparaissent. Avec samedi sous les projecteurs, peu de films ils doivent encore être libérés mais beaucoup d’autres doivent encore être récupérés lors de leur deuxième ou troisième passage. C’est ce qui reste, presser les 4 derniers jours du concours, car le sort du cinéma à court terme s’annonce désastreux, même si ça fait mal de le reconnaître.

