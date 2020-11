Les trois derniers jours du Festival du Film Européen de Séville et la sensation, au-delà de l’évaluation en tant qu’événement culturel au milieu d’une pandémie virale, est qu’il s’agit d’un événement assez régulier en termes de cinéma. Bien qu’aucun chef-d’œuvre n’ait encore été vu, aucun suspense grossier n’a été apprécié non plus (quelque chose qui semble intrinsèque aux films et plus encore lorsqu’ils ne sont pas des festivals de classe A), la plupart des films étant à un niveau assez critique. digne.

Mercredi, j’ai brisé cette inertie en donnant deux films qui généraient des sensations très différentes et qui étaient à l’opposé de l’autre. La première veine du Royaume-Uni et était intitulée ‘Incendies‘, ceci étant les débuts dans le long métrage de la réalisatrice Cathy Brady. Quand le retour d’une sœur fait rouvrir la plaie et brûler la cicatrice traumatique,Incendies‘est un film formidable, très conflictuel et déterminé dans ce qu’il veut raconter. Brady s’appuie sur une virtuosité historique, utilisant des images flashback, un son tonitruant et surtout décrétant la couleur rouge comme élément narratif qui fait la différence surtout dans le dernier acte du film.

Le contexte d’une Irlande post-Brexit n’est pas laissé au hasard dans l’histoire. La relation soeur, fragmentée dans le passé, se renforce lorsqu’il y a empathie, compréhension et surtout union entre les deux. Ce sont les deux Irlandais, les deux terres destinées à ne faire qu’un. Le pouvoir de ‘Incendies“ serait impossible à réaliser sans ses deux performances principales, sans l’énorme stoïcisme de Nora-Jane Noone, qui est l’os et l’articulation de la relation consanguine, et la griffe de Nika McGuigan, le nerf et le muscle qui pompent le sang et passion pour la narration.

Le contraste entre les deux montre une mosaïque de folie, d’incompréhension et de fidélité qui est très frappante, quelque peu vicieuse et improbable, mais profondément choquante. Le film prend un arrière-goût amer après avoir appris que Nika McGuigan, qui joue Kelly dans le film et était la fille du célèbre boxeur Bobby McGuigan, est décédée peu de temps après la réalisation du film. Un cadeau d’adieu inestimable et très triste à la fois, pour la grande performance qu’il signe et pour avoir repéré si tard un talent qu’on ne reverra plus jamais. Quoi qu’il en soit, le meilleur film de ce festival (jusqu’à présent) devait être britannique.

De l’autre côté de la médaille, les Français «L’t nuclaire», réalisé par Gal Lpingle, un cinéaste régulier qui fait ici ses débuts dans le long métrage de fiction après un documentaire et un moyen métrage. Le film est une survie réduite et diminuée, coupable de relativiser tellement ses personnages qu’au final il dévalorise le leitmotiv de l’histoire. L’histoire vicie tellement le conflit qu’en cours de route elle perd de la force, de l’emballage et de la solidité, revenant à une proposition très fastidieuse de moins d’une heure et demie, générant même l’indifférence du spectateur.

Le film présente un scénario intéressant, qui est celui d’une bande de jeunes avec des contradictions entre eux qui doivent se réfugier d’un accident nucléaire dans une ville assez rurale. Cette révision rurale et française de «Tchernobyl» devient rapidement un autre film, celui que rien dans un «teen movie» n’a de substantiel et qui ne tient pas bien au cinéma catastrophe. Rien à reprocher au casting, très synchronisé quand l’histoire est plus théâtrale et correcte dans les moments solos. Le meilleur, encore une fois, c’est Shan Boumedine, la signature d’Abdellatif Kechiche pour jouer dans son “Triloga del Mektoub”, qui là encore prouve qu’il a quelque chose.

Il est triste qu’une chronique de festival de cinéma ne comporte que deux films et que cela ne soit pas dû au choix du collègue de presse qui couvre l’événement, mais à l’impossibilité de pouvoir voir plus de films en raison des mesures sanitaires déjà mâchées communiquées il y a quelques années. Nous voulons. C’est ainsi que le festival se développera dans cette dernière ligne droite, avec peu d’occasions de voir des films mais avec la possibilité d’aller au cinéma, ce qui motive l’amant de cela étant donné le sombre panorama de l’activité cinématographique de ce pays avec plusieurs chaînes de cinémas annonçant leur fermetures temporaires. Mourir avec vos bottes s’appelle le dicton.

C’est ce que j’ai dit.

Par Jess Snchez Aguilar



@JesAg_

Cliquez ici pour plus d’informations