C’est inévitable, le SEFF est terminé. Le vendredi 13 était un oiseau de mauvais âge sur le calendrier car sa légende le précède, étant fixé comme le dernier jour de compétition du concours. Rien de nouveau à voir si ce n’est les titres que le dernier jour propose de récupérer, comme c’est le cas du très célèbre «Druk» de Thomas Vinterberg. Certains confrères de presse commencent à dégager les hôtels et appartements où ils se sont inscrits pour leur couverture du festival et les abords des salles du CC Nervin Plaza sont de plus en plus désertes, une image que ça fait mal d’imaginer comme le peignoir habituel pour les prochaines dates.

Pour cette raison, il semble obligatoire de continuer à écrire et à diffuser sur le cinéma, et plus particulièrement sur cette édition du SEFF, ce qui est facile à faire avec des films comme «L’treinte» (ou «El abrazo», même si on peut l’appeler autrement en Espagne), un film qui revient au cinéma plaine, austère, voire certainement coquette. La tranquillité avec laquelle on voit le voyage monumental d’Emmanuelle Bart (la protagoniste du film qui a reçu un prix de reconnaissance pour sa carrière au festival) annexe deux principes fondamentaux de sa proposition: Le tempus fugit comme alarme vitale et la sexualité endormie.

Ludovic Bergery, dans son premier long métrage, insuffle du courage et du pouls dans l’histoire d’une veuve qui aspire à trouver des motivations qui la font se sentir vivante. Soutenu par un formidable Bart, le récit accepte de s’équilibrer dans sa direction désordonnée. Lorsque la vie rappelle au protagoniste ce qu’elle vit, la caméra se place derrière elle et garde la distance avec ses actions. Au contraire, quand la vie lui sourit, l’avion s’y accroche, l’analyse et finit par l’embrasser. Film simple et oubliable, mais agréable à regarder.

La matinée a conduit à la campagne en Bulgarie et à un cinéma d’observation avec ‘Février’, film réalisé par Kamen Kalev. L’œil humain s’élevant au-dessus des règles, des formalités et des lignes cinématographiques. Voilà ‘Février’, une œuvre ingouvernable qui ne se concentre pas sur les structures conventionnelles et qui saute sans hésitation les codes normatifs du cinéma. Les amateurs d’admiration artistique seront captivés. Les autres, au contraire, tombent dans un long coma contemplatif où le temps passe plus lentement et surtout avec une sensation de lourdeur écrasante.

Le film utilise le terrestre comme mesure, comme un écosystème où l’homme et la terre coexistent et passent leurs années de manière pratiquement matrimoniale. Une proposition soulevée dans un cadre dans lequel Richard Linklater n’est pas né au Texas mais dans une ville reculée d’Europe de l’Est et aurait conceptualisé «Boyhood (Moments of a life)» à partir d’un naturalisme extrême. Un film né des expériences du grand-père de Kalev, réalisé avec une admiration inhabituelle et un ciment de souvenirs et d’histoires de famille plantés directement du cerveau. Un film uniquement pour les palais très sélect.

L’après-midi allait quitter l’anecdote de ce Festival du Film Européen de Séville. La précitée Emmanuelle Bart a reçu le prix de la ville de Séville lors du concours en hommage à sa longue carrière cinématographique qui dure depuis plus de 30 ans. Il est habituel pour le SEFF de présenter un film célèbre de la figure primée en rétrospective, et avec Bart cela n’allait pas être moins. L’élu était «L’enfer» (Hell), un film de 1994 avec une intrahistoire aux origines curieuses, puisqu’il est né et soutenu par le génie HG Clouzot mais le projet ne pourra voir le jour que 30 ans après la main de Claude Chabrol.

L’histoire raconte la jalousie maladive qu’un directeur d’hôtel (François Cluzet) d’une région de campagne française a pour sa femme exubérante (Emmanuelle Bart). Lorsque le film a progressé à mi-chemin, la projection s’est soudainement arrêtée et la salle s’est éclairée comme si le film était terminé. Un des fils sur la table de la cabine avait grillé et la projection de la copie a été arrêtée. Lorsque le spectacle a repris, la scène avec laquelle le film a été redémarré ne correspondait pas à la dernière avant l’arrêt du film. Ce n’était pas un bug de raccord, évidemment, donc le bug était dans le stand du salon.

La spéculation la plus répandue est que la date limite de 18h00 se cachait avec l’impossibilité de terminer le film, il a donc été décidé d’utiliser les 10/15 minutes qui avaient été consacrées à résoudre le problème en donnant le images du film pour pouvoir le terminer dans le délai imparti. La chose surprenante est que personne dans la salle n’a élevé la voix et que les gens étaient limités pour continuer à regarder, quelque chose qui n’avait pas été vu auparavant, cela n’aurait pas de sens de le faire étant donné le manque de narration pour le spectateur. Ce n’est pas quelque chose de très sérieux et il n’est pas nécessaire d’être si bien en voyant tout ce que le SEFF a fait pour que l’exposition avance, mais il y a le détail.

Le dernier jour est venu. La lecture des palmars le matin à l’Hôtel Sevilla Center marque le début de la fin d’un festival absolument anormal, d’un concours qui a dû surmonter des obstacles de toutes sortes (certains en plein développement) pour continuer à parier sur le modèle face-à-face et bien sûr par culture. 2020 était chargé de beaucoup de choses, mais avec le Festival du film européen, cela ne pouvait pas, et il a essayé sans cesse. C’est un triomphe de l’organisation SEFF, du premier bénévole à Jos Luis Cienfuegos, le directeur du concours, mais c’est surtout le triomphe du cinéma à l’époque du génocide culturel absolu.

