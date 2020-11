C’est fini. La 17e édition du Festival du Film Européen de Séville s’est terminée hier après la lecture des palmars et les dernières sessions programmées dans les cinémas du CC Nervin Plaza. 9 jours et plus de 140 films plus tard, le SEFF a mis fin à l’édition la plus difficile, complexe et labyrinthique de toute son histoire. Une exposition dont on se souviendra comme l’une des seules au monde à avoir misé en 2020 sur le développement physique de la même, donnant une impulsion au coronavirus et brisant une lance en faveur de la culture, un défi dont le festival est sorti victorieux et réussi.

La même chose est arrivée au film roumain ‘Malmkrog‘, Le film de Cristi Puiu qui a remporté le Golden Giraldillo du meilleur film, succédant à l’italien’ Martin Eden ‘, qui était le lauréat l’année dernière, et également avec le prix du meilleur scénario. Un travail aux proportions denses qui a captivé le jury du concours sur des films de qualité supérieure comme «Ammonite» ou «Ondina». Ce dernier a cependant gratté un double prix au festival, remportant la meilleure réalisation et le meilleur montage. Petra Martnez («La vie était cela») et Alseni Bathily («Gagarine») dans les prix d’interprétation, «Notturno» en photographie et «L’année de la découverte» dans le Grand Prix du Jury ont complété les palmarès de la section officielle.

Bien que la lecture des récompenses ait retenu la majeure partie de l’attention du dernier jour, le festival a tout de même fourni un dernier service au public en permettant de voir une poignée de films qui ont finalement eu une chance d’être vus. Ce fut le cas avec l’éblouissant ‘L’homme qui a vendu sa peau‘, un portrait de la marchandisation de l’être humain qui, en dépit d’être accro à un conflit d’amour qui se heurte à la prémisse principale et ayant une fin arrogante et arrogante, ne cesse jamais d’être une œuvre très excitante et indéniablement dérangeante.

Le film s’intéresse au débat que son histoire génère, à l’opinion éthique qui s’en dégage sur la perte de dignité et au jugement réaliste d’observer comment un réfugié syrien est sauvé du danger mais avec des conditions. Un film qui discute des prix de la liberté, ayant pour plus grand succès le regard critique qu’il porte à l’Europe, un continent dessiné comme un corral de riches dont le seul intérêt est économique, où l’empathie brille par son absence et dans la que la guerre dans un pays étranger est prise avec une cruelle indifférence.

La direction de Kaouther Ben Hania respire l’innovation et la créativité passionnante. La présence constante de miroirs dans la composition des plans du film, comme dans la grande ouverture avec un plan séquence qui prévient déjà la narration artistique de l’histoire, rend le dilemme du protagoniste convaincant, qui doute qu’il soit un esclave libre. ou un objet artistique. Dommage que dans le recueil général, les vices des films romantiques et d’espionnage que le scénario ait engourdis une histoire d’impact social et de nature nécessaire.

Si le fidèle participant au Festival du film européen de Séville méritait quelque chose, ce fut un brillant aboutissement après avoir vu comment les restrictions du gouvernement autonome ont endommagé le festival avant et pendant son développement, et c’est le cinéma danois (bien sûr) qui allait le lui accorder. le neuvième cadeau au concours. Connaissez-vous ce moment magique où les stars de cinéma s’alignent et, à un film déjà magnifique en lui-même, une fin absolument merveilleuse est ajoutée? Eh bien, cela arrive à ‘Druk‘, le nouveau génie de aussi dans Thomas Vinterberg.

Le film est l’un de ces films amusants, car il parle d’un prisme catégoriquement analytique sur l’alcool et ses aspects sociaux. C’est comme une thèse de doctorat assaisonnée d’une comédie à la forme conventionnelle mais extrêmement efficace: ça marche toujours pour voir quelqu’un ivre dans les films. On pourrait même qualifier le film d’événement car il ose être sérieux avec un thème enfoui dans la grâce et la blague. Vinterberg a tout simplement eu du mal à comprendre Homer Simpson quand il a dit que “à cause de l’alcool, il cause et en même temps résout tous les problèmes de la vie”.

Il est si facile de s’engager dans quelque chose d’aussi complexe lorsque vous avez un acteur comme Mads Mikkelsen dans votre casting. Travail brutal de nuances, de contrôle corporel et verbal et surtout de frénésie quand le scénario l’exige. Ce qu’il fait à la fin du film, c’est la définition de l’agence, de l’apothéose et de la libération au rythme d’une musique qui soulève toute âme morte. Mikkelsen, qui a remporté le prix Silver Shell du meilleur acteur au Festival de Saint-Sébastien, devrait être nominé pour tout cette saison. Performance absolument splendide.

Le SEFF se clôture, après une édition orageuse et infernale, avec une joie inoubliable. C’est le cinéma s’élevant au maximum de la stimulation, à l’injection de fantaisie que le septième art a le mérite d’offrir exclusivement à ceux qui l’aiment. La culture sauve la société, le Danemark égaye le Festival du film européen de Séville, le cinéma comme antidote à une pandémie mondiale. Les coutumes ne devraient jamais changer, et encore moins dans une année qui ne renonce pas à les éradiquer. Comme il cite la chanson sur laquelle ‘Druk‘il éclate dans son épilogue, “Fuck ce qu’ils disent quelle vie!” Dédié au coronavirus, signé: El cine.

