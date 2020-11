Imanol Uribe (‘La fuga de Segovia’, ‘Das a compté’) est de retour dans les coulisses pour réaliser un scénario passionnant basé sur l’histoire vraie du seul témoin du massacre des jésuites au Salvador, dans lequel il a été assassiné le prêtre et théologien de la libération, Ignacio Ellacura.

Narré sur le ton d’un thriller, le film qui capte les événements qui ont bouleversé toute une génération est, au-delà de son arrière-plan politique et social, une histoire de personnages, de leur lutte pour la vérité et la justice dans un pays en guerre et de son empressement à surmonter ce moment d’horreur.

Juana Acosta donne vie à Luca, l’employée de nettoyage qui a fortuitement assisté au massacre sans que les assassins ne la remarquent. Une femme anonyme et courageuse a déterminé que la vérité prévaut. Avec elle, le Colombien Juan Carlos Martnez dans le rôle de son mari et fidèle compagnon de voyage.

Carmelo Gmez incarne le Père Tojeira, l’autre protagoniste vivant de l’histoire, toujours prêt à chercher la compréhension, pour la défense de la vérité et de la justice. Tojeira lui-même a collaboré au processus d’écriture du scénario, fournissant des détails précis qui contribuent à construire une histoire fidèle à ce qui s’est passé à l’époque.

Et Karra Elejalde soit le Père Ellacura, le prêtre basque qui, avec ses compagnons de la Compagnie de Jésus, a proclamé la théologie de la libération, donnant la parole aux plus démunis, face à la fois à la guérilla et à la féroce dictature militaire qui dirigeait le pays. à ce moment-là.

Avec un scénario de Daniel Cebrin, écrit après un travail exhaustif qui a impliqué plusieurs années de documentation, l’histoire de ‘Le regard de Luca’ devient tout à fait d’actualité après le procès tenu en septembre dernier à la Haute Cour nationale et dans lequel l’ancien colonel et ancien vice-ministre de la sécurité publique du Salvador, Inocencio Montano, l’un des militaires salvadoriens impliqués dans le crime, a été extradé vers notre pays par les États-Unis il y a trois ans, il a été condamné à 133 ans et 4 mois de prison pour le meurtre des jésuites espagnols cette nuit-là du 15 au 16 novembre 1989. Cependant, d’un autre côté, le tournage coïncide aussi avec le temps annulation, par la chambre criminelle de la Cour suprême de justice d’El Salvador, de la procédure pénale contre les prétendus cerveaux, déclarant sa nullité et réaffirmant la révocation définitive de l’accusé.

Pendant ce temps, le seul témoin des événements reste en dehors d’El Salvador dans un lieu discret qu’il préfère toujours ne pas faire connaître, où il a refait sa vie.

«Ma naissance au Salvador, mon éducation auprès des jésuites et l’admiration que j’ai ressentie pour Ellacura et son groupe sont à l’origine de ce film», affirme la réalisatrice, lauréate d’un Goya.

Le scénario a été approuvé par la Jess Company, qui a conseillé des producteurs espagnols et salvadoriens ces derniers mois. Nous avons pris l’idée d’Uribe de faire ce film avec une grande illusion. L’important dans le projet est qu’il nous invite à nous souvenir. À moins que nous ne tombions dans l’oubli de ce qui s’est passé en 1989 et de ce qui s’est passé dans de nombreux endroits en Amérique latine et en Amérique centrale, qui est l’expérience persistante de l’injustice et de la violence et à laquelle encore aujourd’hui, la Compagnie de Jésus essaie de répondre Par le biais des institutions dont il dispose dans ces pays, a déclaré le provincial de la Société dans notre pays, Antonio Espaa, qui a visité le tournage le jour même de son début.

«Je prépare ce projet depuis plusieurs années, qui a dû être suspendu au printemps dernier lorsque nous allions commencer le tournage en Colombie. Maintenant, malgré notre immersion dans cette deuxième vague, nous avons commencé avec encore plus d’enthousiasme et le travail se déroule bien. Nous sommes quelques privilégiés »souligne Imanol Uribe, consultée sur les particularités du tournage conditionné par les protocoles COVID.

Produit par Bowfinger International Pictures, Maria Luisa Gutirrez, Tornasol Films et Never Say Never AIE et coproduit par Colombian 64A Films, le film commence son tournage en Navarre, face à la deuxième vague de la pandémie, avec des protocoles de sécurité sanitaire intenses , pour continuer en Colombie. Le pays sud-américain accueillera une grande partie de l’intrigue, étant donné la difficulté de tourner cette histoire à Salvador même.

‘Le regard de Luca’ Il a la participation de RTVE et Movistar + et le soutien de l’ICAA et IBERMEDIA.

SYNOPSIS:

Au petit matin du 16 novembre 1989, au milieu de la guerre civile salvadorienne, six prêtres jésuites, des professeurs d’université et deux employées ont été assassinés à l’Université Jos Simen Caas d’Amérique centrale (UCA) à San Salvador. La nouvelle a une répercussion internationale immédiate, car en plus de la barbarie, parmi les prêtres assassinés se trouve un intellectuel prestigieux, Ignacio Ellacura.

La position des jésuites de l’UCA était imbattable pour négocier un accord de paix prévisible et leur disposition sans faille, l’outil idéal pour mettre fin à une décennie de guerre sanglante.

Le gouvernement a immédiatement blâmé les guérilleros du FMLN, mais un témoin oculaire a renversé la version officielle. Son nom est Luca Barrera De Cerna et il travaille comme employé de nettoyage à l’UCA. Elle a vu qui sont les vrais tueurs: l’armée. Ce regard sera essentiel pour clarifier la vérité et rendre justice, mais aussi changer sa vie et celle de sa famille pour toujours.