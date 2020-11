Après avoir travaillé avec Universal Pictures pendant les 15 dernières années en tant que réalisateur de longs métrages, Judd Apatow (“ Roi du quartier ”) a réalisé son premier long métrage pour un service de streaming. Selon Deadline, il s’agit d’une comédie sans titre pour Netflix qu’Apatow dirigera, produira et coécrira avec Pam Brady (“ Team America: World Police ”).

L’histoire est centrée sur un groupe d’acteurs et d’actrices qui luttent pour terminer un film alors qu’ils sont piégés dans un hôtel en raison de la bulle pandémique. Bien que les membres de la distribution n’aient pas été actuellement annoncés, le point de vente rapporte que la plate-forme accélère le projet et recherche déjà des interprètes de niveau qui rivaliseront avec des films tels que “ Puals from behind ” et “ The Disaster Artist ”.

Apparemment, Apatow, qui a fait ses débuts en tant que réalisateur en 2005 avec la comédie “ Madonna at 40 ”, a choisi Netflix plutôt que Universal en raison de la capacité de la plate-forme de streaming à démarrer la production beaucoup plus rapidement, car Universal est toujours en train de déterminer. quelles productions financer en pleine pandémie.