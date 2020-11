La production du nouveau film sur les aventures de Newt Scamander a été impliquée dans plusieurs controverses telles que les déclarations prétendument transphobes de son créateur et producteur JK Rowling ou le récent licenciement de Johnny Depp, Malgré cela récemment, l’acteur Jude Law a parlé de “ bêtes fantastiques ” et a exprimé qu’il a toujours confiance en cette franchise.

L’acteur anglais joue la version plus jeune d’Albus Dumbledore dans “ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ” où il a été applaudi pour sa performance même si le film avait des critiques mitigées et a même obtenu une cote d’approbation de 36% sur Rotten Tomatoes.

Malgré toutes ces complications que cette franchise magique a eues, Jude Law a parlé de “ Fantastic Beasts ” pour le podcast de Dan Floger et a avoué qu’il était heureux d’appartenir à cet univers, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps, en plus d’être Il se sent béni de pouvoir incarner un personnage aussi emblématique que Dumbledore, mais en même temps c’est une grande responsabilité.

«Je suis tellement heureux d’être dans cette entreprise et je suis tellement heureux de jouer ce personnage. C’est comme si chaque jour que nous faisons ces films, c’est comme une bénédiction. Et il y a aussi un sentiment de bien-être, je suppose que c’est de la révérence, car ils occupent une place si particulière chez tant de gens. Tenez le cœur et la vie des gens. Je n’ai jamais vraiment ressenti cela à ce poste. La responsabilité qui va avec. Mais c’est aussi quelque chose de beau, c’est comme recevoir un artefact vraiment précieux ou quelque chose dont vous devez prendre soin, peut-être nettoyer un peu. Tu sais? »Dit-il.

Pour le moment, “ Fantastic Beasts 3 ” a reporté sa date de sortie à l’été 2022, suffisamment de temps pour trouver le remplaçant de Depp et selon des sources proches de la production, ils ont déjà commencé la recherche du nouveau Grindelwald. Le prochain acteur parviendra-t-il à occuper le poste de nominé aux Oscars?