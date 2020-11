Cela a été un long chemin pour la production de ‘Monde jurassique: Dominion». Avec l’arrivée de la pandémie, il n’a eu d’autre choix que de paralyser une production qui avait repris en juillet, pour s’arrêter plus tard à nouveau lorsqu’un des membres de l’équipe a été testé positif au coronavirus. Maintenant, le réalisateur du film Colin Trevorrow et la star Sam Neill se sont tournés vers les réseaux sociaux pour annoncer que le film avait mis fin à sa production.

Réalisé par Colin Trevorrow (qui a déjà repris «Jurassic World»), le film mettra à nouveau en vedette Chris Pratty et Bryce Dallas Howard. Avec eux, Jake Johnson, Omar Sy, Daniella Pineda, le juge Smith et les vétérans de la saga Laura Dern, Sam Neilly, Jeff Goldblum. Bien que les détails de l’intrigue soient inconnus pour le moment, on dit que cette fois, les dinosaures seront en liberté à différents endroits aux États-Unis.

Steven Spielbergy Colin Trevorrow revient à la production exécutive pour Amblin Entertainment. De plus, les producteurs Frank Marshall et Pat Crowley ont de nouveau fait équipe avec Spielberg et Trevorrow. De son côté, Emily Carmichael («Pacific Rim Uprising») a écrit le scénario avec Trevorrow, à partir d’une histoire de Derek Connolly et Trevorrow, qui ont écrit à la fois «Jurassic World» et «Jurassic World: Fallen Kingdom».

Rappelons que le premier opus, sorti en 2015, a permis de récolter la somme colossale de 1 670 millions de dollars au box-office mondial, pour les 1 304 millions levés par le deuxième en 2018. Universal sortira ce troisième opus le 10 juin 2022.