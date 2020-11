«Jusqu’à votre dernière mort» est le même style de film que «The Old Man: The Movie», que vous ne connaissez peut-être pas non plus. L’animation clairement pour les adultes qui refusent de grandir et qui surmonte la réticence initiale que leur apparence peut générer – et génère – basée sur l’énergie, l’équilibre, la force et beaucoup de plaisir sans vergogne. Animation qui justifie sa condition animée au moyen de mauvais lait et de quelques œufs assez beaux.

«Jusqu’à ta dernière mort» aurait pu être filmé, mais ça n’aurait pas été la même chose. ‘Archer’ ne serait pas non plus, la série fantastique d’Adam Reed avec laquelle, en plus d’un sens de l’humour similaire, elle partage, du moins en apparence, un style d’animation similaire. Un style en revanche qui façonne, comme il se doit, un récit dont il fait partie intégrante. Le récit et la personnalité se rejoignent et ne font qu’un. Indissoluble. Biologique

Le genre de film qui commence étrange pour finir par être quelque chose d’aussi étrange mais en même temps différent d’une manière délicieuse. Fou, écrasant et délicieux; Du moins, pour ceux qui regardent des films au lieu de les consommer et aiment pouvoir y consacrer un souvenir personnalisé à l’avenir. Un futur souvenir né de bonnes vibrations et soutenu non seulement dans son apparence ou son impudeur, mais aussi dans un scénario très vivant et un casting de voix charmantes.

Si quelque chose définit «Jusqu’à votre dernière mort» c’est qu’il a l’impudeur qu’il faut pour affronter un projet comme sans aller plus loin, celui de «Jusqu’à votre dernière mort». Un film d’animation pour les adultes qui refusent de vieillir sans complexes, et conçu pour être apprécié avant tout. Tout à fait dans la veine de «Archer» comme il semble, étant un amusement de Kaffir mais pas pour ce stupide ou creux. Parce que la vérité est que nous ne sommes pas seuls.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex