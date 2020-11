Si vous demandez à un fan de Star Wars, il vous dira probablement à quel point le dernier épisode de l’apparition surprise de The Mandalorian et Bo-Katan Kryze était passionnant. Le personnage principalement connu pour la série animée Rebels et Clone Wars, a fait son saut dans l’action en direct avec l’actrice Katee Sackhoff qui a également été chargée de lui donner une voix pendant toutes les années d’existence du personnage.

Cependant, de nombreux fans se demandent si sa brève intervention pourrait être plus que cela, une apparition fugitive, ou si nous verrons beaucoup plus d’elle et surtout si nous saurons quelle est sa relation avec un autre personnage clé de la série animée qu’elle a elle-même évoqué. en un seul dialogue qui a suffi à rendre fou tout le public.

L’actrice Katee Sackhoff a parlé à Variety du sujet et de nombreux autres liés à son personnage. En principe, sachant que l’actrice n’avait aucune intention de transformer Bo-Katan en quelqu’un de la vraie vie pour aucun audiovisuel. Élevée sous les concepts de science-fiction, et surtout fan de Star Wars dès sa conception, c’était déjà pour l’actrice un rêve devenu réalité de pouvoir donner la parole à un personnage de cet univers.

Lorsqu’il a reçu l’appel de Jon Favreau, mais plus important encore, lorsqu’il s’est retrouvé dans son bureau et l’a entendu lui demander s’il aimerait participer au projet, Sackhoff a immédiatement pensé que c’était quelque chose de surréaliste dont il voulait vraiment faire partie.

«Je suis entré dans son bureau, je me suis assis avec lui et je l’ai écouté parler de son fanatique de ce monde et de Bo-Katan, et il m’a fallu un certain temps dans la conversation pour réaliser qu’il parlait de moi», a déclaré Sackhoff. Et puis, en gros, il a demandé si c’était quelque chose qui m’intéresserait. Je pense que je l’ai regardé comme s’il était fou, je veux dire, qui dirait non à ça? C’était l’un de ces moments de ma carrière où j’étais figé.

Cependant, l’apparition de Bo-Katan dans Le Mandalorien soulève de nombreuses questions, notamment sur les spécifications et les histoires d’un personnage appartenant à une époque antérieure à la chronologie de la série. Rappelons que la série se situe quelques années après les événements de Return of the Jedi et que la dernière apparition de Bo-Katan était dans la série animée Rebels qui se déroule avant A New Hope.

Cela laisse une belle chronologie des années au cours desquelles le personnage a peut-être vécu de nombreuses autres aventures que nous connaîtrons probablement plus tard dans la série Disney Plus. Malgré la logique de tout cela, Sackhoff a déclaré qu’il ne connaissait pas les plans que les producteurs et les scénaristes avaient pour son personnage.

«Ils connaissent très bien ce monde et il y a eu de belles conversations que j’ai eues avec eux sur ce monde et où Bo-Katan a été et où il va. Seulement ils savent vraiment; honnêtement, pas moi », dit-il. Nous devrons voir ce qu’ils décident. Le fait que quelque chose existe dans le monde dans l’esprit de Dave [Filoni] Et votre imagination ne signifie pas que cela deviendra réalité parce que vous vivez vraiment dans ce monde où les gens sont plus que des personnages. Ce n’est pas parce qu’il y a une histoire que tout le monde le sait aussi.

Ce que nous savons, c’est que Bo-Katan est en route pour trouver le sabre noir, ce qui signifie probablement qu’il va rencontrer Moff Gideon, le personnage joué par Giancarlo Esposito. Katee Sackhoff n’a ni confirmé ni infirmé cette hypothèse, mais a dit que le public devait «attendre et voir», car il prévoyait que beaucoup plus d’histoire sur le sabre noir allait venir.

Le Mandalorien publie un nouvel épisode tous les vendredis via la plateforme Disney Plus. Maintenant que le service est arrivé au Mexique, notre pays recevra les nouveaux chapitres en même temps que dans d’autres pays. La première saison entière et les trois épisodes de la seconde sont maintenant disponibles.

bo-katan Katee Sackhoff Star Wars Le Mandalorien



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.