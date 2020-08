Les films Star Wars se sont largement concentrés sur l’époque de la guerre entre la rébellion et l’Empire, mais Kathleen Kennedy a taquiné certains films sortant de cette période. Le président de Lucasfilm s’est entretenu avec https://www.thewrap.com/lucasfilm-president-kathleen-kennedy-on-baby-yoda-the-mandalorian-and-the-future-of-star-wars/ target = new> Le Enveloppez-vous pour une nouvelle interview et interrogée sur le plan des futurs films maintenant que la saga est terminée, elle a suggéré qu’ils pourraient se diriger vers d’autres époques de la mythologie de la franchise.

« Des histoires ont été racontées dans cet univers au cours des 40 dernières années », a déclaré Kennedy. «Et on se rend maintenant compte qu’il s’agit d’une mythologie qui s’étend sur environ 25 000 ans, quand on commence vraiment à regarder toutes les différentes histoires qui ont été racontées, que ce soit dans les livres et les jeux. Nous avons juste besoin de temps pour prendre du recul et vraiment absorber ce que George [Lucas] a créé, puis commencez à penser à où les choses pourraient aller. C’est ce que nous avons fait, et nous nous sommes beaucoup amusés à le faire et à rencontrer de nombreux cinéastes et talents différents. »

L’univers élargi de Star Wars s’est plongé dans de vastes pans de l’histoire de la propriété intellectuelle, bien qu’une grande partie de cela n’ait pas été nécessairement rendue possible par la réinitialisation de la continuité de Disney lors de l’achat de Lucasfilm. Pourtant, ce matériel de décor est là et reste populaire auprès des fans. Par exemple, le MMORPG Star Wars: The Old Republic a exploré une époque de 3000 ans avant la bataille de Yavin, tout comme les jeux Knights of the Old Republic. Le prochain film Star Wars est actuellement prévu pour 2023, avec plus d’exploration de franchise en cours dans les émissions Disney +.