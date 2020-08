Il y a dix ans, nous avons appris que Guillermo del Toro allait écrire et produire un film basé sur la célèbre attraction du parc à thème Disneyland,‘Le manoir hanté’. Comme le rapporte maintenant The Hollywood Reporter, le studio aurait changé ses plans après avoir embauché Katie Dippold («Ghostbusters») comme scénariste du film.

Le film a eu une première adaptation en 2003, racontant l’histoire d’un agent immobilier bourreau de travail qui entraîne sa famille dans l’immense et hideux manoir de Gracey avec l’intention de le reconstruire. Mais dès leur arrivée, 999 fantômes macabres et moqueurs apparaissent devant la famille qui ne veulent pas partir tant que les travaux ne sont pas terminés. Jim (Eddie Murphy) est alors obligé de lancer la malédiction et, en même temps, de découvrir à quel point sa famille a besoin de lui.

Le film de Murphy a été réalisé par Rob Minkoff et a reçu des critiques généralement négatives, principalement pour le manque de moments tendus et pour le manque d’humour efficace. Malgré cela, le film a réussi à rapporter 180 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 90 millions.

En 2015, il a été dit que Ryan Gosling pourrait jouer dans le film, bien que son nom ne soit pas mentionné dans les dernières informations. En plus du redémarrage féminin de ‘Ghostbusters’, Dippold a été scénariste et coproducteur de 2006 à 2009 de la série NBC ‘Parks and Recreation’, et a ensuite fait le saut sur grand écran avec la comédie d’action mettant en vedette Sandra Bullock et Melissa McCarthy, » La chaleur ‘.