Le profil de Twitter de Allée Kirstie est en feu après avoir reçu un barrage de critiques de célébrités et d’anonymes après avoir partagé leurs raisons de voter pour Donald Trump aux élections présidentielles. Après une longue carrière dans l’industrie, l’actrice de À votre santé elle est plus qu’habituée aux haineux et aux commentaires négatifs sur sa prise de poids ou son affiliation à la Scientologie, mais cette fois, la situation est dans le chaos viral.

L’actrice de 69 ans a tweeté dimanche dernier qu’elle voterait à nouveau pour Donald Trump parce que “ce n’est pas un politicien “. Il assure qu’il a voté pour cela il y a quatre ans pour cette raison et qu’il votera à nouveau pour la même raison. «Il fait les choses rapidement et cela changera rapidement l’économie. Voilà les amis », a-t-il ajouté tout en incitant à un phénomène viral de critique, de haine et de soutien qui a fait exploser son profil Twitter.

Je vote pour @realDonaldTrump parce qu’il n’est PAS un politicien. J’ai voté pour lui il y a 4 ans pour cette raison et je voterai à nouveau pour lui pour cette raison. Il fait les choses rapidement et il va rapidement redresser l’économie. Là vous l’avez les gens là vous l’avez🙄 – Kirstie Alley (@kirstiealley) 17 octobre 2020

Alors que la candidate a republié Kimberly Klacik l’a applaudie pour son “courage” en exposant son vote, d’autres personnalités hollywoodiennes comme la réalisatrice Judd Apatow ou l’actrice Debra Messing ils ont répondu par des attaques directes contre elle. “Shelly Long était plus drôle que vous” a tweeté le réalisateur faisant référence à l’actrice qui a remplacé Kirstie Alley dans Cheers, tandis que l’interprète de Will & Grace a retweeté un tweet qui l’attaquait en l’appelant “Trumpisme” et l’Église de Scientologie comme cultivée .

Alley entre souvent fréquemment dans les débats viraux, sans aller plus loin il y a quelques semaines il critiquait les nouvelles règles d’inclusion et de diversité de l’Académie, la qualifiant de «honte pour les artistes», et cette fois il l’a encore fait. Après son tweet initial, il a répondu à des dizaines de messages critiquant son élection présidentielle, assurant qu ‘”il n’a jamais vu autant d’insultes de sa vie” ou “qu’il n’a jamais rencontré autant de gens horribles”.

Ne pensez pas que j’ai jamais vu autant d’insultes de ma vie. Certainement pas sur mon site ici de toute façon, je suppose que je ne suis pas autorisé à avoir un point de vue sans être appelé des noms vraiment méchants par ce que je vais supposer être des gens vraiment méchants – Kirstie Alley (@kirstiealley) 17 octobre 2020

Depuis dimanche, il n’a cessé de tweeter et de retweeter des messages de soutien à Donald Trump, des critiques du candidat opposé, Joe Biden, ainsi que des réponses aux critiques reçues, se louant pour sa capacité à ne pas laisser les opinions négatives l’affecter. Ou ce tweet répondant avec ironie à une photo de followers de Trump où ils disaient “ce sont vos gens” et elle a répondu “je les aime bien, ils ont l’air bien.

Quoi qu’il en soit, et après la montée de la révolte, Kirstie Alley a répondu aux attaques dans une interview avec Fox News, donnant un autre contexte à son tweet initial. «Ils m’attaquent toujours pour les trois mêmes choses: je suis grosse, non pertinente et scientologue», a-t-elle déclaré au programme Hannity du réseau.

«Cela m’arrive depuis 40 ans, alors je suis prêt. C’est essentiellement tout ce qu’ils ont à offrir, donc honnêtement, je ne le prends pas personnellement parce que j’ai l’impression que les gens sont en colère et qu’ils ont le droit de dire ce qu’ils veulent dire, et j’ai le droit de les bloquer si je n’aime pas ça. la façon dont ils parlent », a-t-il condamné.

Et peu de temps après, il a ajouté ce qu’il voulait dire en tweetant qu’il vote pour Donald Trump parce que «ce n’est pas un politicien». Elle prétend que les gens l’attaquent sur les réseaux sociaux en lui demandant si elle connaît la définition de ce que signifie le mot politique, elle prétend qu’elle le sait mais que ce à quoi elle fait référence, c’est que Trump n’a pas de carrière en politique. “Ce n’est pas un politicien de profession.”

“Il a plus d’énergie que n’importe quel être humain que j’ai vu et je pense que ce qu’il mentionnait dans ce tweet, c’est que je suis très fatigué des politiciens de profession ” conclu.

L’interview n’a pas calmé les eaux, bien au contraire et les critiques continuent d’arriver. Et pendant ce temps, elle répond en faisant la promotion de son nouveau podcast et en envoyant des messages d’amour et de paix malgré tout: «Je suis heureuse d’avoir grandi au Kansas. Je suis fier qu’ils m’ont appris à me défendre et à défendre mes croyances sans haïr ou dénigrer ceux qui croient différemment. Et je suis reconnaissante d’avoir passé 40 merveilleuses années à Hollywood », a-t-elle écrit dans l’un de ses derniers tweets à ce sujet.

Je suis content d’avoir grandi au Kansas. Je suis fier d’avoir appris à me défendre et à défendre mes convictions sans avoir à haïr ou à rabaisser ceux qui croient différemment. Et je suis reconnaissant d’avoir travaillé 40 merveilleuses années à Hollywood. Le meilleur des deux mondes. Béni et reconnaissant pic.twitter.com/N0TOEquwzK – Kirstie Alley (@kirstiealley) 20 octobre 2020

