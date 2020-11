Deadline, Kristen Bell (‘Veronica Mars’) et Jonathan Groff (‘The Normal Heart’) seraient en vedette dans leur premier projet commun d’action en direct avec une comédie musicale originale intitulée ‘Molly et la lune’. Rappelons que tous deux ont participé aux deux tranches de «Frozen», les grands succès de Disney qui ont permis de récolter plus de 2 000 millions de dollars dans le monde.

Le projet vient des créateurs de «How I Met Your Mother», Craig Thomas et Carter Bays, qui feront leurs débuts en tant que réalisateurs d’un long métrage avec ce film décrit comme un drame musical fantastique et une comédie.

L’histoire se concentrera sur une fille nommée Molly et ses parents Kate et Brian, qui seront joués par Bell et Groff. Les chansons que Kate et Brian chanteront ensemble deviendront l’étoile du Nord pour que Molly trouve son chemin à travers un monde mythique, vers une lune qu’elle sent instinctivement l’appeler.

L’histoire est inspirée de la crise personnelle de Craig Thomas concernant la naissance de son fils Elliot, né avec une maladie génétique rare qui a entraîné plusieurs malformations cardiaques et une chirurgie à cœur ouvert à seulement deux semaines.

Thomas a également révélé que le film était quelque peu inspiré des films «Where the Monsters Live» et «Alice in Wonderland». Votre intention avec cette histoire est d’honorer votre enfant et tous les parents qui ont vécu ou traversent le même parcours difficile qu’ils ont traversé.

Écrit et réalisé par Thomas et Bays, Harvey Mason Jr., Stephanie Diaz-Matos et Nathan Larson seront respectivement producteur de musique exécutif, superviseur musical et auteur-compositeur. Jared Ian Goldman, Renee Witt, Jamal Danie et Tory Metzger serviront de producteurs.