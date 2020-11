L’association à but non lucratif Femmes dans l’animation (WIA), en association avec Spark Computer Graphics Society (Spark CG), a honoré les lauréats du WIA Diversity Award 2020. Les récipiendaires de ce prix étaient: Laurence Ralph, pour son court métrage The Torture Letters; l’espagnol María Trénor, pour son court métrage Où étiez-vous?; et le studio d’animation japonais bien-aimé Animation de Kyoto.

Les WIA Diversity Awards ont été créés il y a quatre ans pour reconnaître et honorer des personnalités, des films et des organisations qui ont eu un impact significatif sur l’expansion de la diversité des voix dans l’industrie de l’art et de l’animation, que ce soit par de son propre travail créatif, en encourageant le travail des autres ou en dirigeant des initiatives de diversité qui enrichissent notre industrie et notre société.

«Nous sommes honorés de remettre ce prix important à Kyoto Animation», a déclaré Jinko Gotoh, vice-président de WIA, du récipiendaire du prix WIA Diversity Award for Corporate Achievement. «Étant moi-même une société de production japonaise, je suis particulièrement fier de la façon dont Kyoto Animation partage le principe inclusif de WIA de recruter des artistes femmes, ainsi que de son engagement à former des artistes. Ils ont également fait preuve d’un immense courage face à une terrible tragédie.

Ce qui précède fait référence à l’attaque des travailleurs de l’étude d’animation de Kyoto 1 en juillet 2019, qui a fait 36 ​​morts et de multiples blessures.

L’engagement de KyoAni envers les femmes

À bien des égards, KyoAni représente une merveilleuse anomalie pour l’écosystème de l’anime. D’origine modeste, les débuts de KyoAni remontent à 1981, lorsque Yoko et Hideaki Hatta ont décidé de créer une petite entreprise de coloriage de cellules d’animation, avec d’autres ménagères du quartier, sous le nom de «Kyoto Anime Studio». Après avoir commencé à travailler avec succès sur diverses œuvres pour Tatsunoko Production et Sunrise, le couple Hatta a pris la décision de créer officiellement une société en 1985: Kyoto Animation Co. Ltd.

Depuis sa création, le studio a fait un travail continu pour créer un environnement de travail progressif, caractérisé par sa voix principalement féminine, soutenu et encouragé par les femmes à entrer dans le domaine de l’animation. En fait, KyoAni embauche généralement plus de femmes et les promeut à des postes de pouvoir aux niveaux créatif et administratif, peut-être la figure la plus reconnue étant la réalisatrice Naoko Yamada (A Silent Voice). L’entreprise propose également des postes à salaire fixe (contrairement à l’externalisation qui prédomine dans l’industrie), des formations internes et toutes les mesures de sécurité sociale nécessaires pour que les artistes puissent effectuer leur travail dans des conditions décentes.

En moins de deux décennies en tant que producteur, KyoAni a déjà laissé une marque indélébile sur l’histoire de l’anime en travaillant sur des classiques modernes tels que Full Metal Panic!, Air, Kanon, Clannad, La mélancolie de Haruhi Suzumiya, Lucky Star, Nichijō et K-On! , ainsi que des productions contemporaines acclamées telles que Amor, Chūnibyō et Other Delusions, Beyond the Limit, Hyōka, Free!, Sound! Euphonium, Dragon Maid de Miss Kobayashi, Violet Evergarden et le film acclamé A Silent Voice.

Plus d’un an après l’attaque, KyoAni reste ferme dans la création d’histoires qui cherchent à nourrir les espoirs, les rêves et à émouvoir les émotions des téléspectateurs du monde entier. En plus de la sortie récente de Violet Evergarden: The Movie, le studio a un nouveau long métrage de la saga Free! À l’horizon; une deuxième saison de Dragon Maid de Miss Kobayashi; l’adaptation light novel 20 Seiki Denki Mokuroku de Hiro Yuki; un nouveau projet de la franchise Sound! Euphonium et un film pour l’anime Tsurune.

Liz et l’oiseau bleu (2019), de Naoko Yamada

Pour en savoir plus sur l’histoire, l’héritage et l’avenir de KyoAni après la tragédie, nous vous invitons à lire l’article: La magie de l’animation de Kyoto.

Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE