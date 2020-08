Avez-vous aimé la bande-annonce de The Batman? Des millions de fans aussi. En fait, l’un des aspects les plus critiqués de l’aperçu était l’inclusion d’une chanson de Nirvana.

Le thème utilisé est Something in the Way, le morceau de clôture de son album mémorable Nevermind, qui s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires. Selon le site Pop Vortex (via), actuellement, la chanson est à la place n ° 19 sur les 200 plus vendues sur iTunes. D’autre part, sur Amazon Music, il est classé n ° 23 sur la liste des chansons les plus vendues.

La réalité est que, puisqu’il s’agit de l’une des œuvres les moins diffusées du groupe grunge, les fans ne s’attendaient pas à l’apparition de la composition dans la promotion, qui a fait ses débuts samedi dernier via DC FanDome. Cependant, leur surprise fut agréable quand ils l’entendirent accompagner la chauve-souris. Voici quelques-unes des meilleures réactions sur Twitter:

Moi en train d’écouter « Something In The Way » de Nirvana dans la bande-annonce de The Batman. pic.twitter.com/tQRhz9wb0o – 𝔇𝔞𝔰𝔥𝔟𝔬𝔞𝔯𝔡 𝔓𝔯𝔬𝔭𝔥𝔢𝔱 (@camilablacksun) 23 août 2020

ok La bande-annonce de Batman. « Something in the Way » de Nirvana. Une scène de « combat » qui m’a fait crier « oooOOOOoo saint SHET ». bonne esthétique. j’en suis. – Gene Park (@GenePark) 23 août 2020

Le Batman sera réalisé par Matt Reeves et mettra en vedette Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, John Turturro et Andy Serkis. Première le 1er octobre 2021 et ce sont les choses qui ont été dites sur le panneau de bande.

Nevermind est sorti en 1991 et est considéré comme l’un des albums déterminants de son genre, souvent crédité de la popularisation de Nirvana.

Un scénario de renaissance de chanson similaire s’est produit lorsque La vidéo virale de deux jumeaux a donné une seconde chance à Phil Collins dans The Air Tonight.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.