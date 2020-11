Les fans du “ justicier bat ” peuvent désormais profiter de la bande-annonce de “ The Batman ”, le nouveau film de l’univers DC, qui met en vedette l’acteur Robert Pattinson. Bien qu’il ait été confirmé que Pattinson jouerait Batman, certaines critiques ont été lancées, la bande-annonce du film a conduit beaucoup de gens à changer d’avis sur le protagoniste de la saga “ Twilight ”.

Le film ‘The Batman’ ne fait pas partie de l’univers DC, mais crée le sien autour de la figure du super-héros. Le traumatisme causé par le meurtre de ses parents alors que Bruce Wayne n’était qu’un enfant joue un rôle clé dans ce film, qui montre un Batman tourmenté avec une soif de vengeance.

Robert Pattinson est #TheBatman. Regardez la bande-annonce #DCFandome maintenant. pic.twitter.com/vhRXE7YlCA – The Batman (@TheBatman) 23 août 2020

Bien qu’un quart seulement du film ait été tourné, dont l’enregistrement a été interrompu par la pandémie de coronavirus, DC a décidé de faire avancer la bande-annonce, surprenant les fans de “ l’univers ”.

Le film est réalisé par Matt Reeves (‘Planet of the Apes’), et en plus de Pattinson, il y a Paul Dano (Riddler), Colin Farrell (Penguin), Zoë Kravitz (Catwoman), Jeffrey Wright (Commissioner Gordon), Andy Serkis (Alfred) et John Turturro (Carmine Falcone).